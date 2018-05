Maltempo, codice giallo per pioggia e temporali

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 20 maggio 2018, 10:14

Si sono aperte stamattina le urne per le consultazioni referendarie nei comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina. Alle 12 l'affluenza complessiva era del 9,9 per cento. Decisamente più alta a Castiglione (13,8) che a Villa (5,8) Notizia in aggiornamento

venerdì, 18 maggio 2018, 21:20

I volontari, guidati dal presidente Massimo Turri, hanno spiegato che cosa è la Protezione Civile e come è strutturata, le attività che svolgono gli Autieri e infine il tema più importante: regole di comportamento da tenere durante un'emergenza

venerdì, 18 maggio 2018, 17:07

Pieve Fosciana, sabato 2 e domenica 3 giugno, grazie all’A.S.D. Pieve Fosciana, con il patrocinio del comune, diventerà un villaggio dello street food e delle squisitezze locali. E’ la manifestazione “In cammin mangiando” con uno speciale “Caccia Village”, con tutte le novità legate al mondo venatorio

venerdì, 18 maggio 2018, 13:09

E' quanto dichiarato da Francesco Mati, presidente sezione prodotto florovivaistico di Confagricoltura Toscana che commenta così la decisione della Commissione Europea si sanzionare l'Italia a causa della ripetuta violazione dei limiti UE per il particolato Pm10

venerdì, 18 maggio 2018, 10:45

Il Museo Etnografico Provinciale “Don Luigi Pellegrini” a San Pellegrino in Alpe, nel comune di Castiglione Garfagnana, sarà aperto gratuitamente dalle 19 alle 23

venerdì, 18 maggio 2018, 08:40

Il Comitato per l’Attuazione della Costituzione ed i gruppi consiliari “Innovarsi per Castiglione” e “Il Comune in comune” di Villa Collemandina lanciano l'ultimo appello in vista del referendum previsto domenica 20 e lunedì 21 maggio