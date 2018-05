Garfagnana



Montemagni (Lega): "Villa di Castiglione, bocciata la fusione dai cittadini"

martedì, 22 maggio 2018, 13:58

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, interviene dopo il risultato delle consultazioni referendarie nei comuni di Villa Collemandina e Castiglione di Garfagnana che hanno visto, in quest'ultimo, prevalere il "no" alla fusione.



"Apprendiamo che i comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina - afferma - chiamati a decidere tramite referendum popolare su un'eventuale fusione, abbiano, nel loro complesso deciso di bocciare quanto loro proposto."



"L'affluenza è stata piuttosto bassa - prosegue il consigliere - e seppure di misura è, alla fine, dunque prevalso il dissenso verso la predetta ipotesi. Ovviamente vogliamo esprimere la nostra soddisfazione in merito, dato che siamo notoriamente contrari a fusioni, solitamente imposte dall'alto e presentate, improvvidamente, come la panacea a tutti i mali. I cittadini, quindi, si sono regolarmente espressi, rimandando al mittente la proposta".



"Ci auguriamo - conclude - che il consiglio regionale si adegui completamente a quanto deciso dalle urne e che questa continua volontà di fondere assieme diverse amministrazioni, decada una volta per tutte".