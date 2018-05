Garfagnana



Notte dei Musei, porte aperte al “Don Luigi Pellegrini” a San Pellegrino

venerdì, 18 maggio 2018, 10:45

Torna anche quest'anno la notte dei musei per i musei di Palazzo Ducale a Lucca. Sabato 19 maggio, infatti, il Museo “Paolo Cresci” per la storia dell'emigrazione italiana, il Museo del risorgimento (MuR) e il Museo Etnografico Provinciale “Don Luigi Pellegrini” a San Pellegrino in Alpe (comune di Castiglione Garfagnana), aderiscono all'iniziativa regionale per la valorizzazione di questi spazi culturali ricchi di preziosi documenti, ricordi e cimeli.

In occasione della Notte dei musei (iniziativa che si tiene in tutta Europa) nell'ambito del progetto “Amico Museo 2018” il Museo Cresci e il MuR, con sede a Palazzo Ducale, rimarranno aperti in via straordinaria dalle 20,30 alle 23. Alle 21 è in programma al MuR il Gioco del Risorgimento, un vero e proprio gioco da tavolo, per grandi e piccoli, con dadi e pedine già sperimentato con successi nelle precedenti edizioni. Alle 21,30 si andrà alla scoperta delle danze ottocentesche con l'associazione culturale società di danza – Circolo di Lucca.

Ricordiamo che lo spazio espositivo del MuR è una miniera di cimeli unici, oggetti e testimonianze: un importante luogo di memoria storica e di consapevolezza sociale. Qualche esempio? La bandiera dei Carbonari risalente alle Cinque giornate di Milano, del 1821, le lettere autografe di Mazzini e Garibaldi, alcune camicie garibaldine, uniformi militari e le bandiere della Guardia Nazionale. E ancora: fotografie, armi, divise e attrezzature da campo, oggetti di uso quotidiano e preziosi documenti che costituiscono un archivio storico di notevole interesse sulla storia italiana tra il 1821 e la Prima Guerra Mondiale.

Info e prenotazioni: museodelrisorgimento@provincia.lucca.it ; tel.0583-417894

Per quanto riguarda il museo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana,lo spazio espositivo accoglie un corpus documentario inestimabile tra documenti e fotografie del fenomeno migratorio offrendo al visitatore la possibilità di ripercorre l’esperienza migratoria attraverso le sue varie tappe e le sue vicissitudini. Si tratta di un percorso capace di incuriosire il visitatore sia italiano che straniero attraverso filmati storici, documenti, oggetti, manifesti, locandine, lettere, passaporti e biglietti di viaggio dei grandi transatlantici che, nel secolo scorso, trasportavano gli italiani in cerca di fortuna al di là dell'Oceano.

Info: info@fondazionepaolocresci.it ; tel. 0583-417483.

Il Museo Etnografico Provinciale “Don Luigi Pellegrini” a San Pellegrino in Alpe (comune di Castiglione Garfagnana) sarà aperto gratuitamente dalle 19 alle 23.