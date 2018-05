Pioggia e temporali, codice giallo fino alla mezzanotte di domani

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 21 maggio 2018, 13:10

E' caduto da un albero, da un'altezza di circa 4 metri, battendo la testa e la colonna vertebrale preoccupando, in un primo momento, la centrale del 118 che ha fatto innalzare l'elisoccorso Pegaso. Alla fine è stato però trasferito, in codice giallo, al pronto soccorso di Castelnuovo

domenica, 20 maggio 2018, 14:18

Si sta lentamente avvicinando una perturbazione che porterà, già dalla serata di oggi, una lieve instabilità con possibilità di piogge e brevi temporali, mentre da domani ci sarà una intensificazione, con piogge più intense e temporali, anche forti

domenica, 20 maggio 2018, 10:14

Va in archivio la prima giornata di consultazioni nei comuni di Villa Collemandina e Castiglione di Garfagnana per la proposta di fusione. L'affluenza alle 22 è stata del 36,3 per cento (decisamente più alta a Castiglione, 46,5 per cento, che a Villa, 25,3 per cento).

venerdì, 18 maggio 2018, 21:20

I volontari, guidati dal presidente Massimo Turri, hanno spiegato che cosa è la Protezione Civile e come è strutturata, le attività che svolgono gli Autieri e infine il tema più importante: regole di comportamento da tenere durante un'emergenza

venerdì, 18 maggio 2018, 17:07

Pieve Fosciana, sabato 2 e domenica 3 giugno, grazie all’A.S.D. Pieve Fosciana, con il patrocinio del comune, diventerà un villaggio dello street food e delle squisitezze locali. E’ la manifestazione “In cammin mangiando” con uno speciale “Caccia Village”, con tutte le novità legate al mondo venatorio

venerdì, 18 maggio 2018, 13:09

E' quanto dichiarato da Francesco Mati, presidente sezione prodotto florovivaistico di Confagricoltura Toscana che commenta così la decisione della Commissione Europea si sanzionare l'Italia a causa della ripetuta violazione dei limiti UE per il particolato Pm10