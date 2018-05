Garfagnana



Referendum: Villa Collemandina è per la fusione, Castiglione no

lunedì, 21 maggio 2018, 15:14

di andrea cosimini

Un voto che farà sicuramente discutere. Dall'esito dello spoglio delle schede, infatti, è risultato che il "Sì" alla proposta di fusione ha vinto nettamente nel comune di Villa Collemandina, mentre il "No" ha prevalso, seppur di poco, nel comune limitrofo di Castiglione di Garfagnana dove però si è votato di gran lunga di più.



Come è stato per la recente proposta di fusione tra San Romano in Garfagnana, Pieve Fosciana e Fosciandora (dove il "Sì" vinse nei primi due, ma il "No" si impose nel terzo), anche questa volta la regione Toscana dovrà fare i conti con il dato negativo registrato in uno dei due comuni chiamati al voto.



Questi i dati definitivi del referendum:



Castiglione di Garfagnana:



SI 473 (47,78 per cento)

NO 517 (52,22 per cento)

BIANCHE 4

NULLE 3

CONTESTATE 1



Villa Collemandina:



SI 342 (64,0 per cento)

NO 193 (36,0 per cento)

BIANCHE: 1



Sommati assieme i voti per il "Sì" sono stati 815, mentre quelli per il "No" sono stati 710. La regione Toscana dovrà però fare i conti con il dato negativo di Castiglione di Garfagnana e tenere conto delle diverse percentuali di affluenza al voto tra i due comuni.



Questi i commenti a caldo dei due amministratori:



Daniele Gaspari (sindaco di Castiglione di Garfagnana): "Credo che abbia influito molto il fatto dell'attaccamento al nome, all'identità e al comune, nonché la lotta dell'opposizione politica e del comitato per il "No", che hanno fatto sì che la gente fosse titubante ad accettare la sfida. Alla fine nel nostro comune ha prevalso il "No", seppur con una differenza minima, e va preso atto. Purtroppo la popolazione non ha accettato questa opportunità e quindi rinunceremo a 1 milione e 165 mila euro sperando di farcela come abbiamo sempre fatto finora".



Dorino Tamagnini (sindaco di Villa Collemandina): "Sono amareggiato. Poteva essere un'occasione importante per il nostro territorio. Ringrazio però tutti i cittadini di Villa Collemandina perché hanno comunque dimostrato di aver recepito il messaggio dell'amministrazione comunale senza cedere al campanilismo. Nel nostro comune, infatti, il "Sì" ha vinto in tutti e tre i seggi ed ha addirittura doppiato quasi il "No". Purtroppo nel comune di Castiglione ha prevalso invece quest'ultimo, seppur non in maniera netta, credo a causa soprattutto del clima politico che si era venuto a creare. Teoricamente, adesso, la regione potrebbe comunque andare avanti con il percorso della fusione. Ma chiaramente dovrà tener conto del dato negativo di Castiglione così come è successo nel caso di Fosciandora per Appennino in Garfagnana".



Il dato definitivo sull'affluenza recita 48,6 per cento. Su 3 mila 153 elettori chiamati al voto, infatti, si sono recati ai seggi 1.534 cittadini. Una percentuale comunque alta se si tiene conto dei cittadini iscritti all'Aire (il registro dei cittadini italiani iscritti all'estero) e soprattutto del dato delle ultime elezioni comunali (solitamente il più alto) nei due territori.



Molta più alta l'affluenza nel comune di Castiglione di Garfagnana dove, su 1628 elettori, hanno votato 998 (61,3 per cento). Una percentuale notevole, di gran lunga superiore a quella del comune limitrofo, Villa Collemandina, dove, su un numero pressoché simile di elettori (1525), si sono recati al voto "solo" 536 cittadini.



Ricordiamo che il referendum, indetto dalla regione Toscana, è stato spalmato su due giorni (ieri e oggi). Ieri le urne sono state aperte dalle 8 alle 22, mentre oggi dalle 8 alle 15. In totale erano sei i seggi messi a disposizione, tre per comune, nei quali si è registrato questo risultato riferito all'affluenza:



Castiglione di Garfagnana:



Sez. 1 (capoluogo e frazione di Isola): 443 votanti

Sez. 2 (frazioni di Pian di Cerreto, Campori, Valbona e Cerageto): 372 votanti

Sez. 3 (frazione di Chiozza): 183 votanti



Villa Collemandina:



Sez. 1 (capoluogo): 236 votanti

Sez. 2 (frazione di Corfino): 138 votanti

Sez. 3 (frazione di Massasassorosso): 206 votanti



Per consultare il dato sull'affluenza nella giornata di ieri cliccare qui.



Ricordiamo infine il quesito a cui la cittadinanza doveva rispondere:



Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Villa di Castiglione, per fusione dei Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina di cui alla proposta di legge 247 (istituzione del Comune di Villa di Castiglione, per fusione dei Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina)?



SI o NO