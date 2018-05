Garfagnana



Referendum Villa di Castiglione, affluenza al 36,3 per cento alle 22. Decisamente più alta la percentuale di votanti a Castiglione

domenica, 20 maggio 2018, 10:14

di andrea cosimini

Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di Villa di Castiglione, per fusione dei Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina di cui alla proposta di legge 247 (istituzione del Comune di Villa di Castiglione, per fusione dei Comuni di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina)?



SI o NO



Questo il quesito a cui i cittadini di Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina sono chiamati a rispondere nelle giornate di oggi e domani (lunedì).



Il referendum consultivo sulla proposta di fusione tra i due comuni, voluto e organizzato dalla regione Toscana, chiamerà alle urne un totale di 3 mila 153 elettori, più o meno equamente suddivisi nelle due municipalità: 1628 a Castiglione, 1525 a Villa. Sei in totale i seggi aperti, tre per comune: a Castiglione si vota nelle due sezioni del capoluogo, al piano terra della scuola primaria, e in quella di Chiozza; a Villa si vota invece nella sezione del capoluogo, in comune, e nelle due sezioni di Corfino e Massasassorosso.



Stamattina le urne si sono aperte alle 8 e si sono chiuse alle 22. Le operazioni di voto continueranno nella giornata di domani (lunedì), dalle 8 alle 15, con inizio spoglio previsto immediatamente dopo la chiusura delle urne. Nel tardo pomeriggio, quindi, si potrà già conoscere il parere della cittadinanza in merito alla fusione.



Questo il dato ufficiale dell'affluenza alle 22 di oggi: 1.145 i votanti totali su 3 mila 153 (pari al 36,3 per cento).



Castiglione di Garfagnana: 758 votanti su 1628 (46,5 per cento) così suddivisi nelle varie sezioni: 336 sez.1 (capoluogo e frazione di Isola); 287 sez. 2 (frazioni di Pian di Cerreto, Campori, Valbona e Cerageto): 135 sez. 3 (frazione di Chiozza)



Villa Collemandina: 387 votanti su 1525 (25,3 per cento) così suddivisi nelle varie sezioni: 170 sez. 1 (capoluogo); 62 sez. 2 (frazione di Massasassorosso); 155 sez. 3 (frazione di Corfino)



Alle 19 il dato ufficiale sull'affluenza era: 976 votanti su un totale di 3 mila 153 elettori (pari al 30,9 per cento).



Castiglione di Garfagnana: 657 votanti su 1628 (40,3 per cento) così suddivisi nelle varie sezioni: 289 sez.1 (capoluogo e frazione di Isola); 258 sez. 2 (frazioni di Pian di Cerreto, Campori, Valbona e Cerageto): 110 sez. 3 (frazione di Chiozza)



Villa Collemandina: 319 votanti su 1525 (20,9 per cento) così suddivisi nelle varie sezioni: 138 sez. 1 (capoluogo); 51 sez. 2 (frazione di Massasassorosso); 130 sez. 3 (frazione di Corfino)



Alle 12 il dato ufficiale sull'affluenza era: su un totale di 3 mila 153 elettori risulta che hanno votato, in tutto, 314 cittadini (pari al 9,9 per cento).



Castiglione di Garfagnana: 225 votanti su 1628 (13,8 per cento) così suddivisi nelle varie sezioni: 87 sez.1 (capoluogo e frazione di Isola); 87 sez. 2 (frazioni di Pian di Cerreto, Campori, Valbona e Cerageto): 51 sez. 3 (frazione di Chiozza).



Villa Collemandina: 89 votanti su 1525 (5,8 per cento) così suddivisi nelle varie sezioni: 50 sez. 1 (capoluogo); 12 sez. 2 (frazione di Massasassorosso); 27 sez. 3 (frazione di Corfino).



Notizia in aggiornamento