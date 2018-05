Garfagnana



San Romano attiva la carta d'identità elettronica

venerdì, 11 maggio 2018, 08:39

Presso il comune di San Romano in Garfagnana è attivo il servizio di emissione della carta d'identità elettronica. Un nuovo strumento al passo coi tempi che faciliterà il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione.



La nuova procedura è attiva dal 2 maggio. Lo scopo è quello di rendere più immediato il rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione, aumentando al contempo il livello di sicurezza.Questo nuovo strumento consentirà un collegamento diretto dei cittadini alla banca dati centrale della pubblica amministrazione. Inoltre, grazie al nuovo formato plastificato, la carta d'identità non sarà più soggetta a deterioramento. D'ora in poi, tutte le nuove carte d’identità saranno emesse in formato elettronico e questo rappresenta sicuramente un importante passo in avanti verso la progressiva digitalizzazione dell’anagrafe. I cittadini, però, che dispongono della carta di identità in formato cartaceo non hanno l’obbligo di presentarsi per fare una nuova richiesta, perché verrà rispettata la scadenza dei dieci anni dalla data di emissione. La nuova carta d'identità elettronica ha le dimensioni di una carta di credito e dispone di un microchip predisposto per consentire l’autenticazione online da parte dei cittadini.



Grazie a questo nuovo strumento, sarà possibile accedere alla banca dati nazionale dell'anagrafe, ai servizi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps. La presenza del microchip inoltre, rende molto più difficile la contraffazione del documento. La nuova carta conterrà al suo interno la foto, le impronte digitali e il codice fiscale, oltre alla possibilità di inserire la dichiarazione di consenso alla donazione degli organi in caso di morte.



Sarà possibile richiedere la carta d'identità elettronica nei giorni di lunedì,martedì.mercoledì e venerdi con orario 9.00/12.00 al costo di 22,21 euro. Sarà necessario portare con sè il vecchio documento, la tessera sanitaria ed una foto, anche in formato digitale. La carta non sarà pronta subito ma verrà recapitata entro sei giorni lavorativi. Sul momento, analogamente a quanto succede con la patente di guida, verrà rilasciata una ricevuta con foto e numero identificativo. Sul retro, saranno riportati la prima parte del pin e del puk, utili per accedere ai servizi online . Per maggiori informazioni, è possibile telefonare all’ufficio servizi demografici allo 0583 613181 o scrivere una mail a demografici@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it