Garfagnana



Secondo appuntamento per il corso "In seno... alla cucina"

giovedì, 10 maggio 2018, 18:47

di lorenzo fiori

Continua l'affascinante iniziativa organizzata dall'associazione "Il Ritrovo di Roberta" (che si occupa della prevenzione, sul territorio, del tumore al seno) e denominata "In seno... alla cucina" che, venerdì 11 maggio alle ore 16.30, avrà il suo secondo incontro presso l'istituto alberghiero di Barga.

"In seno... alla cucina" è un corso di cucina naturale per pazienti oncologiche del seno dove si tratta l'importanza dell'energia del cibo per la guarigione, e per il mantenimento della salute, riscoprendo il piacere ed il gusto dei magnifici prodotti del nostro territorio.

"Nel primo incontro - afferma Catia Donati, collaboratrice di tale associazione - c'è stato un grandissimo entusiasmo da parte delle donne".

"Questa iniziativa ha un'importanza inestimabile - conclude Catia - visto che offre l'opportunità alle pazienti oncologiche di passare delle ore insieme sorridendo e divertendosi con l'obbiettivo di instaurare un rapporto di amicizia fuori da quelle che purtroppo sono le sale d'aspetto del reparto di oncologia".