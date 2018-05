Garfagnana : gallicano



Si ribalta con l'auto e rimane incastrata tra le lamiere: trasferita a Cisanello con Pegaso

martedì, 15 maggio 2018, 17:58

di andrea cosimini

Uno spettacolare incidente ma, per fortuna, senza gravi conseguenze. Oggi pomeriggio, intorno alle 16.20, una donna ha perso il controllo della propria auto, una Fiat 600, ribaltandosi in via IV novembre a Gallicano, proprio davanti allo stadio.



Tutta da chiarire la dinamica esatta dell'accaduto. Pare però che la conducente abbia fatto tutto da sé senza il coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto, per i rilievi, si sono comunque diretti i carabinieri.



La donna è rimasta sempre cosciente dopo l'incidente. E' rimasta però incastrata all'interno dell'abitacolo non riuscendo ad uscire autonomamente. Per questo sono stati allertati i vigili del fuoco di Castelnuovo di Garfagnana che sono intervenuti ed hanno provveduto alle operazioni di estrazione della donna.



Una volta liberata, la paziente è stata trasferita, in codice giallo, all'ospedale Cisanello a Pisa tramite l'elisoccorso Pegaso 3. Non risulta in pericolo di morte.