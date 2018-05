Garfagnana



Sicurezza e richiedenti asilo, la Lega fa un esposto in prefettura. Simonini: “Depositate centinaia di firme”

venerdì, 25 maggio 2018, 15:22

E’ stato depositato stamattina in prefettura a Lucca un esposto da parte del segretario della Lega Mediavalle e Garfagnana, Simone Simonini, in cui si chiede un incontro con il prefetto a seguito della raccolta di centinaia di firme di cittadini preoccupati per la sicurezza sul territorio e per la questione dei richiedenti asilo.



“Alcuni mesi fa - spiega il segretario leghista -, su invito di molti cittadini, abbiamo raccolto firme nelle piazze per chiedere una maggiore sicurezza e controllo sul territorio. A firmare la nostra petizione sono stati centinaia di cittadini, i quali hanno sottolineato le molteplici problematiche sulla questione richiedenti asilo”.



“Con la raccolta firme e il deposito dell'esposto – dichiara Simonini - si conclude un primo impegnativo passaggio, dove abbiamo richiesto un incontro con il prefetto di Lucca, per chiedere una maggiore sicurezza e quindi forze dell'ordine da impiegare sul territorio, sottolineando e chiedendo l’azzeramento dell'accattonaggio, della vendita abusiva di merce spesso contraffatta, il controllo capillare sui mezzi pubblici quali treni e pullman, la limitazione dell’occupazione dei luoghi pubblici o aperti al pubblico riservati in special modo ai bambini, quali parchi giochi ed altre situazioni simili. Inoltre, particolare riguardo dovrà essere riservato alle stazioni ferroviarie che, essendo luoghi di transito, si prestano a stazionamenti ingiustificati di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti”.



“Queste - conclude il segretario - sono le situazioni sulle quali i cittadini ci chiedono di intervenire, quindi ci sentiamo in obbligo di dare risposte certe, e per questo attendiamo la conferma dell'incontro, con il quale in maniera serena esporremmo le nostre richieste e proposte”.