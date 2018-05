Garfagnana : molazzana



Simonini attacca il sindaco sulle politiche giovanili: "Racconta inesattezze e non conosce la realtà"

lunedì, 7 maggio 2018, 11:40

Con una nota il consigliere comunale di Molazzana, nonché consigliere provinciale Simone Simonini, attacca il sindaco di Molazzana Rino Simonetti sul mancato interesse verso i giovani residenti nel comune.

"Alcune settimane fa mi sono interessato - dichiara il consigliere - alla problematica dei giovani del comune e sulla mancanza di spazi idonei come centri di aggregazione. Solitamente i ragazzi, soprattutto nel periodo invernale, sono alla ricerca di uno spazio adibito da ritrovo, visto che il paese ormai non offre più alternative. Fortunatamente Molazzana capoluogo possiede una location comunale adibita a sala riunioni e feste di compleanno. La cosa che mi ha colpito, per cui, dopo le varie verifiche ho presentato un interrogazione al Sindaco, è il fatto che l'amministrazione si permetta di richiedere ai ragazzi un pagamento giornaliero per l’utilizzo di una saletta di proprietà comunale".

"La risposta del sindaco - incalza -, ma aggiungo dell'amministrazione è stata al quanto sconcertante, superficiale, e non veritiera: “l’amministrazione non solo favorisce, ma auspica ogni iniziativa proveniente dai giovani, quali iniziative culturali, sportive, ricreative e politiche. L’amministrazione mette in campo diverse iniziative, quali: la consulta dei giovani, concedendo gratuitamente i locali destinati a teatrino nelle diverse frazioni, i locali della ex scuola elementare, e il palazzo della cosiddetta ex scaletta”.

"Allegando un bollettino con richiesta sala pubblica, protocollata all’ufficio comunale, - attacca Simonini - posso smentire categoricamente il sindaco che non essendo residente nel comune, non è in grado di decifrare la realtà territoriale e le problematiche che ne conseguono, tra l'altro la consulta giovanile non esiste più da almeno 6 anni. Ancora una volta, con una semplice domanda, posso smentire nei fatti un’amministrazione vagante senza meta, senza un vero obiettivo, ma con il motto tiriamo a campare. Le politiche giovanili assegnate a me nel 2014, e poi riconsegnate (anche su richiesta del sindaco), sono sparite dell'inconscio di questa amministrazione, tant'è che ufficialmente mai non sono state delegate a nessun altro consigliere".

"Questo - conclude il consigliere Simonini - è solo un episodio di molti, che man mano porterò a conoscenza della popolazione, in vista della sperata liberazione nelle amministrative del 2019, dove Molazzana potrebbe veramente svoltare".