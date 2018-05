Garfagnana



Simonini (Lega): "Fusione Villa-Castiglione, poco coinvolgimento della cittadinanza"

martedì, 22 maggio 2018, 17:59

Con una nota la Lega Mediavalle e Garfagnana, tramite le parole del segretario Simone Simonini, interviene dopo il risultato consultivo sulla fusione tra Castiglione di Garfagnana e Villa Collemandina.

“La scorsa settimana – esordisce Simonini - siamo intervenuti nei due comuni coinvolti per spiegare nel dettaglio la nostra posizione sulle fusioni dei comuni; abbiamo coinvolto i nostri consiglieri regionali, i quali prontamente hanno spiegato punto per punto sia i fattori positivi che negativi”.

“La nostra posizione – ribadisce - non è favorevole a questo tipo di proposta, poiché i finanziamenti dovrebbero arrivare a prescindere intorno a progetti ben delineati e non a pioggia come previsto dagli accorpamenti”.

“In Toscana purtroppo - spiega il segretario - è scoppiata la fusione mania, dove si cerca di fondere i comuni solo per trarne un vantaggio economico, “che in molti casi come sottolineato da cittadini di comuni fusi” non si è visto. Purtroppo nei due comuni coinvolti è mancata una comunicazione informativa reale, dove si sarebbe dovuto spiegare sia i possibili vantaggi ma anche gli svantaggi, mentre i promotori del si hanno puntato tutto sul fattore del vantaggio economico”.

“L'articolo 5 della Costituzione – conclude - “riconosce e promuove le autonomie locali e attua servizi che dipendono dallo stato il più ampio decentramento amministrativo”, quindi i sindaci dei comuni devono: anziché cedere alle tentazioni, imporsi per garantire le autonomie locali”.