Successo per il terzo campionato scolastico di scacchi a squadre della Garfagnana

mercoledì, 2 maggio 2018, 12:11

Sessanta ragazzi seduti davanti a delle scacchiere, in rappresentanza delle rispettive scuole elementari: un fatto assai raro a vedersi in quest’era iperteconologica! È quello che è riuscito a realizzare l’associazione Garfagnana Scacchi che, a conclusione del ciclo di corsi di scacchi nelle scuole della Garfagnana, ha organizzato domenica 29 aprile il terzo Campionato scolastico di scacchi a squadre.



Si sono così confrontate 10 rappresentative delle scuole primarie garfagnine, presso la tensostruttura di Pieve Fosciana, sede di numerosi eventi sociali e ricreative. Dopo ben 6 turni di gioco, sul filo di lana, ha visto prevalere la squadra della V elementare di S. Romano in Garfagnana composta da Emanuele Virgili, Francesco Lamonarca, Emily Yates Bell, Tommaso Salotti, Lorenzo Mannolini e Samuele Puppa, quindi al secondo posto la rappresentativa di Pieve Fosciana e al terzo una delle squadre di Castelnuovo di Garfagnana. Riconoscimenti anche per le migliori prestazioni individuali: per i maschietti, dal primo al terzo posto, Alex Lorenzetti (Castiglione), Stefano Pinagli (Castelnuovo) e Marco Fanani (Pieve Fosciana); per le femminucce Matilde Pitzoi (Pieve F.), Matilde Micchi (Castelnuovo G.) e Emily Yates Bell (S. Romano).



Garfagnana Scacchi ha da sempre rivolto la sua attività alla diffusione del gioco degli scacchi tra i giovani per i suoi vantaggi cognitivi, relazionali e didattici, riconosciuti anche dal Parlamento Europeo e dal Ministero dell’Istruzione, e per questo continuerà in questa direzione organizzando in autunno un torneo individuale rivolto a giocatori dai 7 ai 14 anni.