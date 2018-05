Garfagnana : villa di castiglione



Tamagnini e Gaspari in vista del referendum: "Ecco perché diciamo "sì" alla fusione"

lunedì, 7 maggio 2018, 16:01

di andrea cosimini

Si scaldano i motori per il referendum sulla fusione del 20 e 21 maggio a Villa Collemandina e Castiglione di Garfagnana. Dopo le decise prese di posizione sul fronte del "No", con incontri pubblici mirati a sensibilizzare la cittadinanza, ora tocca ai due sindaci Dorino Tamagnini e Daniele Gaspari scendere in campo per sostenere le ragioni del "Sì".



Per anni si è sbandierato il motto "piccolo, ma bello". Oggi, tutto a un tratto, non è più così?



T: "E' un motto che oggi non funziona più almeno che non si voglia fare del romanticismo. Nel nostro comune siamo rimasti con soli due operai (di cui uno prossimo alla pensione difficile da rimpiazzare con le nostre risorse), due impiegati e un geometra. L'anno scorso di operai ne avevamo quattro, e quindici anni fa otto. Insomma, oggi ci troviamo con un personale ridotto davvero all'osso che non ce la fa più a svolgere al meglio tutte le funzioni. In più i finanziamenti statali sono sempre meno. Siamo passati dai 500 mila euro del 2010 ai poco più di 300 mila attuali. Un calo drastico di quasi 200 mila euro. Con questo quadro, onestamente, risulta difficile guardare al futuro per un piccolo comune come il nostro".

G: "Nel nostro caso la situazione è leggermente migliore rispetto al comune di Villa, ma abbiamo comunque anche noi un personale risicato. Per quanto riguarda i trasferimenti dallo stato, invece, negli ultimi otto anni siamo passati da più di 600 mila euro agli attuali 300 mila. La regione, anche se ancora non si può dire con certezza, ci ha fatto capire che entro il 2021 questi finanziamenti potranno diventare pari a zero".



Parlando di fusione, spesso, la critica che viene mossa è quella di inseguire quasi esclusivamente ragioni economiche a discapito della storia e della tradizione del territorio. Secondo voi c'è il rischio concreto di una perdita identitaria?



T: "Assolutamente no. Nel nostro caso l'identità ce l'hanno le piccole comunità, non gli enti amministrativi. La storia, la cultura e la tradizione rimangono ancorate al territorio a prescindere dal nome del comune. Tant'è che i singoli paesi manterranno il proprio nome e le proprie peculiarità così come è sempre stato".

G: "Nel nostro caso l'idea di fondersi non è stata solo, ed esclusivamente, economica (che pure è un aspetto importante) ma dettata anche da ragioni geografiche. Semplicemente abbiamo guardato la cartina e ci siamo accorti che, effettivamente, il nostro territorio è conforme ed uniforme, i capoluoghi distano solo due chilometri tra loro, e in tre minuti sono raggiungibili in macchina".



Con un comune più grande da gestire c'è invece il rischio di una marginalizzazione delle aree periferiche?



T: "Credo che nel caso nostro questo rischio non si manifesti. Parliamo infatti della fusione di due piccoli comuni in uno leggermente più grande, di poco più di 3 mila abitanti, quindi facile da gestire. Il rischio di marginalizzare le periferie potrebbe porsi se, come qualcuno auspica, si facesse un mega comune unico della Garfagnana. In questo caso è ovvio che si correrebbe il rischio di centralizzare quasi tutto nel capoluogo".

G: "Non credo si corra questo rischio. Le frazioni principali del nostro territorio, anche le più lontane, sono comunque integrate, abitate e attive. Ovvio, il numero di consiglieri del nuovo comune sarà ridotto. Ma starà all'amministrazione comunale selezionare i candidati in modo da coprire omogeneamente il territorio".



Al di là dei confini geografici, quali sono i punti in comune tra Castiglione e Villa?



T: "Le persone dei due comuni si conoscono e in più abbiamo avuto tanti servizi in comune in questi anni. Su tutti il distretto scolastico e il trasporto. In passato però abbiamo condiviso anche la segreteria del comune, la ragioneria oltre ad un'altra serie di servizi".

G: "Oltre al distretto scolastico (di cui fa parte anche Pieve Fosciana) e i trasporti, abbiamo in comune le funzioni associate dell'Unione. A spingerci verso la fusione è stato però anche il dettaglio demografico: i due comuni infatti si somigliano in questo senso (1.350 abitanti Villa, 1.800 circa Castiglione)".



Questa fusione potrebbe aprire le porte ad altre fusioni in futuro o rappresenta per voi un punto di arrivo?



T: "Penso che la fusione si potrebbe estendere benissimo in futuro ai comuni di Pieve Fosciana (con il quale condividiamo il distretto scolastico) e di San Romano in Garfagnana (con il quale condividiamo invece il Parco dell'Orecchiella)".

G: "Su questo non abbiamo mai avuto una linea unitaria. Per ora pensiamo a questa fusione. Poi vedremo in futuro".



Come commentate l'esito negativo del referendum sulla fusione tra Pieve Fosciana, San Romano e Fosciandora?



T: "Non mi pronuncio. Guardo al nostro percorso".

G: "Credo che alla fine abbia prevalso la preoccupazione della cittadinanza per il cambiamento. Nel nostro caso, però, vedo più cose positive rispetto a quelle negative".



Sul nome scelto per il futuro comune, Villa di Castiglione, sono già sorti dei malumori. Non è possibile fare eventualmente dei passi indietro?



T: "Ci tengo innanzitutto a precisare che il nome "Villa di Castiglione" non è stato deciso dall'alto, ma è uscito fuori dalle consultazioni popolari che abbiamo fatto nell'agosto del 2017. Consultazioni aperte a tutta la cittadinanza e adeguatamente pubblicizzate anche se purtroppo, con rammarico, abbiamo dovuto constatare che l'adesione non è stata alta: solo 70-80 persone si sono recate ai seggi. Voglio però rassicurare che, nel caso la fusione andasse in porto, la legge mette comunque a disposizione gli strumenti per cambiare eventualmente il nome scelto in un secondo momento".

G: "Purtroppo nome e sede (Castiglione) sono stati scelti perché la regione voleva saperli in anticipo. Nel caso del nome scelto, nonostante l'informazione fatta tra volantini e giornali, dobbiamo ammettere che al sondaggio si sono espressi in pochi. Confermo però che, nel caso dovessimo fare il nuovo comune, il nome potrà essere cambiato in un successivo momento".



Cosa si voterà precisamente il 20 e 21 maggio?



T: "Si voterà semplicemente se si è favorevoli o meno alla fusione tra Villa e Castiglione".

G: "Il quesito è semplice: bisognerà solo dire "Sì" o "No". Ricordo a tutti che le votazioni si terranno, domenica 20 maggio, dalle 8 alle 22 presso i seggi elettorali dei due comuni e, lunedì 21, dalle 8 alle 15 con spoglio immediatamente successivo".



Qualora vincesse il "Sì", quale sarà l'iter prima della costituzione del nuovo comune?



T: "Dal 1° gennaio 2019 nascerà il nuovo comune presieduto da un commissario prefettizio fino alle elezioni che si terranno nella primavera 2019".

G: "Esatto. Il 31 dicembre 2018 cesseranno di esistere i due attuali comuni. Poi verrà un commissario fino al giorno delle elezioni".



Parlando di finanziamenti, quali sono, nel concreto, le cifre messe a disposizione del nuovo eventuale comune da Stato e Regione?



T: "Dalla regione arriveranno, solo per i primi cinque anni, 250 mila euro per comune (ovvero 500 mila euro complessivi) l'anno. Dallo stato, invece, arriveranno per dieci anni finanziamenti pari al 60 per cento (l'anno scorso era il 50) del trasferimento erariale del 2010 ovvero, complessivamente, oltre 600 mila euro. In pratica per i primi cinque anni riceveremmo 1 milione e 150 mila euro, poi oltre 600 mila per i restanti cinque".

G: "Confermo. I finanziamenti regionali sono pari a 500 mila euro l'anno complessivi per i primi cinque anni. I finanziamenti statali, che dureranno per dieci anni, saranno invece così suddivisi: 368 mila per un comune e 297 mila per l'altro. Ovviamente verranno accumulati per il nuovo comune".



Come verranno spesi questi soldi?



T: "Per legge abbiamo la possibilità di dire la nostra sull'approvazione del primo bilancio. Nel nostro caso abbiamo pensato, oltre a spingere per le spese di interventi sul territorio, anche per ridurre il più possibile la tassazione nel comune".

G: "Non possiamo ovviamente dare indirizzi per i successivi cinque anni, però, per legge, possiamo dare indirizzi all'approvazione del primo bilancio a fianco del commissario prefettizio. Abbiamo in mente di spingere affinché questi primi finanziamenti vengano impiegati per la sostituzione della pubblica illuminazione, per la sistemazione delle strade, per l'abbassamento delle tasse (ad esempio sulle seconde case dei residenti), per agevolazioni sulla Tari pagata dalle attività commerciali e infine per incentivi al turismo e alle nuove attività che aprono".



Infine, lanciate un appello per votare "sì" al referendum



T: "La fusione ci consentirebbe di creare un nuovo comune, non troppo grande, ma comunque il terzo per grandezza di tutta la Garfagnana: Questo ci consentirà, non solo di avere un maggiore peso politico nelle sedi istituzionali, ma anche di avere un bacino demografico maggiore da cui poter accingere per scovare personalità giovani e competenti e migliorare di conseguenza l'attività amministrativa che ormai richiede sempre più specializzazione. Non solo. La fusione ci consentirebbe anche di non avere più vincoli stretti per quanto riguarda le assunzioni. Se vincesse il "no", invece, ci troveremmo nella stessa situazione di oggi con buche sulle strade sempre più grosse e tasse probabilmente sempre più elevate vista la riduzione costante dei finanziamenti statali".

G: "Credo che la fusione ci dia l'opportunità di fare "squadra" soprattutto a livello turistico collegando le varie attrazioni che abbiamo sul territorio, da Corfino a San Pellegrino, fino a Castiglione. Come ho avuto modo di ribadire ultimamente, ritengo che questo sia l'ultimo treno disponibile".