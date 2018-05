Garfagnana : gallicano



Tenta il colpo in due negozi sul viale San Concordio. Messo in fuga e poi arrestato

venerdì, 11 maggio 2018, 16:41

Hanno avuto un esito fallimentare i due tentativi di furto e rapina commessi da Tiziano Simonini, 34 anni, abitante a Gallicano, che nel tardo pomeriggio di ieri ha provato a mettere a segno due colpi ai danni di due esercizi commerciali sul viale di San Concordio, fuggendo con un magro bottino prima da uno, e scappando a mani vuote e dopo una breve baruffa con la titolare nell'altro, per poi finire nelle mani della giustizia. Tutto è accaduto attorno alle 19, quando ai centralini del 113 della questura, giunge una richiesta di aiuto da un negozio di parrucchiera di Pontetetto, lamentando una rapina. Al telefono, la titolare comunica di aver subito l'irruzione improvvisa di un uomo che appena entrato nel negozio ha aperto il cassetto del bancone trafugando alcuni denari, circa 60 euro, per poi darsela a gambe velocemente.

Decisiva la minuziosa descrizione della donna, la quale dopo aver fornito i dettagli ai poliziotti prontamente intervenuti, ha permesso che gli stessi si mettessero subito alla ricerca del rapinatore con sufficienti elementi per individuarlo. Poco dopo, infatti, il sospetto è stato riconosciuto a bordo della sua auto nei pressi del bivio per Vicopelago, sempre sul viale di San Concordio, dove è stato fermato e perquisito, ritrovando le banconote accartocciate nel parasole dell'auto. A tal punto gli agenti hanno confrontato la descrizione dell'uomo fermato con quella di un'altra rapina andata però a vuoto, commessa in un altro negozio poco distante e poco prima. In tal caso, la tentata rapina ha visto protagonista un'altra donna, titolare di un negozio di estetica nei pressi della rotonda del viale di San Concordio, che dopo l'irruzione dell'uomo con volto parzialmente travisato, è stata minacciata per farsi consegnare l'incasso, ma senza successo. Infatti, la reazione della titolare, forse anche guidata da improvviso spavento, è stata del tutto contrastante, riuscendo a intimorire l'uomo che se l'è data subito a gambe senza bottino. Anche qui, la precisa descrizione fornita stavolta ai carabinieri, è stata utile per proseguire la ricerca del rapinatore che quindi è stato individuato e arrestato.

"Continua imperterrito il lavoro di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine" – riferisce il questore Vito Montaruli – "grazie alla collaborazione con l'Arma e soprattutto dei cittadini, possiamo combattere questi episodi di micro crimine con successo e in tempi ristretti".

Simonini, arrestato per furto aggravato e denunciato per rapina è stato giudicato con rito direttissimo e condannato a due anni e sei mesi di reclusione.