Garfagnana



Tortelli (Spi Cgil): "118 a Piazza al Serchio a rischio, pronti alla mobilitazione"

lunedì, 7 maggio 2018, 09:12

Il segretario Spi Cgil - Alta Garfagnana Sergio Tortelli denuncia come, da fonti attendibili, sarebbe venuto a sapere che, per mancanza di personale sanitario, l'Asl 2 di Lucca intenda sopprimere il servizio 118 di Piazza al Serchio.



"Mentre rimane ancora aperta la vertenza con l'azienda sanitaria Toscana Nord/Ovest - esordisce Tortelli - e la conferenza dei sindaci Asl 2 di Lucca in merito al trasferimento del servizio dialisi dell'ospedale Santa Croce di Castelnuovo ad altra struttura non abilitata a svolgere tale servizio, vertenza che è e rimarrà aperta finché non avremo risposte certe e rassicuranti sia dall'azienda, sia dalla conferenza dei sindaci, giungono voci da fonti assolutamente attendibili, che per mancanza di personale sanitario l'Asl 2 di Lucca intenda sopprimere il servizio 118 di Piazza al Serchio che opera prevalentemente su tutto il territorio montano della Garfagnana".



"Un altro pezzo di sanità soppresso - denuncia Tortelli - che va a colpire come al solito un tessuto sociale molto delicato di vitale importanza per i residenti di questo territorio, oltre che a colpire ulteriormente la categoria di persone più deboli e bisognose, specie di servizi socio-sanitari. Siccome trattasi anche questa volta come per la dialisi di servizi sanitari territoriali e quindi di stretta competenza e osservanza dei sindaci del territorio stesso, lanciamo un ulteriore grido di allarme alla popolazione, alla politica, ai sindaci interessati che ne sono l'espressione diretta, di svegliarsi dal loro torpore in cui si sono tranquillamente adagiati".



"Allo scopo - sottolinea Tortelli - ci permettiamo di far notare che, se i risultati elettorali del 4 marzo hanno così palesemente penalizzato le forze politiche tradizionali di questo territorio, una delle cause principali va senz'altro ricercata nel lento e continuo stillicidio di diritti, primo fra tutti il sacro santo diritto alla salute. In occasione della festa del primo maggio il sindaco di Piazza al Serchio, oltre a portare il saluto dell'amministrazione comunale, venuto a conoscenza dell'imminente pericolo circa la soppressione del servizio 118, si è pubblicamente impegnato ad attivare ogni iniziativa allo scopo di scongiurare sul nascere lo scellerato progetto dell'azienda sanitaria in accordo con gli altri sindaci del territorio. Quello che chiediamo con forza, sono l'impegno unanime convinto è reale di tutti gli amministratori e la determinazione di far pesare sul piatto della bilancia, la fiducia e il consenso ricevuti dai propri elettori e tutti i poteri conferitegli dall'articolo 118 dalla Costituzione Italiana".



"Per quello che ci riguarda e che ci compete come sindacato pensionati Alta Garfagnana - conclude - abbiamo altresì assicurato il massimo appoggio compreso quello se necessario, di ricorrere alla mobilitazione generale di tutti i garfagnini di qualsiasi estrazione sociale e politica".