Garfagnana



Ultima iniziativa per dire "No" alla fusione

mercoledì, 16 maggio 2018, 08:47

Ultima iniziativa, la quinta, per il "no" alla fusione, da parte del Comitato per l'Attuazione della Costituzione e dei gruppi consiliari "Innovarsi per Castiglione" e "Il Comune in comune" di Villa Collemandina.

La chiusura della campagna referendaria del "no" sarà a Chiozza, giovedì prossimo 17 maggio alle ore 21:00, presso la ex scuola. Interverranno i tre consiglieri comunali del gruppo di minoranza di Castiglione (Elena Guazzelli, Renzo Giannotti, Stefano Folegnani), oltre a Mario Regoli e Marco Bonini per il Comitato Attuazione della Costituzione Valle del Serchio.

"Confidiamo - spiegano - in una buona partecipazione dei cittadini, in linea con quanto avvenuto nelle altre iniziative. Rileviamo, in tal senso, una partecipazione alle serate di informazione di gran lunga superiore rispetto a quanto avvenuto in altre consultazione referendarie".