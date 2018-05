Venturini a Comacchio per parlare del suo ultimo romanzo

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 9 maggio 2018, 18:28

Programmati nel prossimo biennio oltre 500 mila euro di investimenti per il funzionamento del depuratore di Minucciano che, secondo le stime della società gestrice Gaia spa, sarà attivo nel 2020

mercoledì, 9 maggio 2018, 15:36

Un nuovo importante segnale di sostegno per le iniziative e manifestazioni di ampio respiro capaci di promuovere la Garfagnana nel suo insieme grazie all’opera delle associazioni locali e dei tanti volontari, vera anima del territorio

mercoledì, 9 maggio 2018, 15:32

Nata nell’ambito delle iniziative legate al Progetto Francigena, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale del territorio, con particolare attenzione alle antiche vie medievali che dai valichi appenninici scendevano verso il fondovalle attraversando luoghi di interesse ambientale, architettonico ed artistico, l’iniziativa compie 22 anni

mercoledì, 9 maggio 2018, 08:45

La campagna referendaria per la fusione dei comuni di Castiglione Garfagnana e Villa Collemandina sta entrando nella fase centrale. L’iniziativa principale del fine settimana si svolgerà a Castiglione. Venerdì 11 maggio alle 21, nella piazza Vittorio Emanuele (in sala consiliare in caso di maltempo), verranno illustrate le ragioni del "No"

lunedì, 7 maggio 2018, 16:01

Intervista doppia ai sindaci di Villa Collemandina e Castiglione di Garfagnana, Dorino Tamagnini e Daniele Gaspari, in vista del referendum del 20 e 21 maggio per la fusione nel nuovo comune unico di Villa di Castiglione

lunedì, 7 maggio 2018, 13:24

Le azioni di messa in sicurezza del torrente hanno richiesto un investimento complessivo di 139mila euro, utilizzati per realizzare le necessarie opere di difesa spondale attraverso la costruzione di una scogliera lunga circa 50 metri in massi ciclopici cementati, e di una canaletta in legname e pietre realizzata per far...