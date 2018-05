Garfagnana



Villa-Castiglione, nuovo incontro per dire "no" alla fusione

domenica, 6 maggio 2018, 12:55

Sta entrando nel vivo la campagna elettorale per il referendum sulla fusione dei comuni di Castiglione Garfagnana e Villa Collemandina. L'azione informativa per il "no" alla fusione, portata avanti dal Comitato per l'Attuazione della Costituzione Valle del Serchio, congiuntamente ai gruppi consiliari di minoranza "Innovarsi per Castiglione" ed "Il Comune in comune" è partita con una partecipata assemblea svoltasi giovedì scorso a Cerageto.

Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 8 maggio, alle 21, presso la sala consiliare del comune di Villa Collemandina; saranno presenti Alberto Comparini per il locale gruppo consiliare "Il Comune in comune", nonche alcuni esponenti del Comitato per l'Attuazione della Costituzione, nelle persone dell'avvocato Italo Galligani, di Leonardo Mazzei e Marco Bonini.

La popolazione è invitata a partecipare.