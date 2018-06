Garfagnana



A Lucca la premiazione della fedeltà al lavoro e del progresso economico

sabato, 9 giugno 2018, 13:53

Domani, 10 giugno alle 10, nell’Auditorium Chiesa di San Francesco, nel corso della cerimonia di premiazione della "Fedeltà al lavoro e del Progresso economico", promossa come ogni anno dalla Camera di commercio di Lucca saranno premiati anche i lavoratori dipendenti nel settore privato con almeno 35 anni di anzianità, imprenditori, amministratori e imprese con più di 30 anni di ininterrotta attività, oltre alle imprese “storiche”, ovvero aziende con più di 60 anni di attività, e alle imprese che si sono particolarmente distinte nell’ambito dell’internazionalizzazione e per la tutela dell’ambiente.

Questo l’elenco di coloro che riceveranno il riconoscimento da parte dell’ente camerale per le seguenti categorie:

Dipendenti con 35 anni di anzianità

Antonella Fugiaschi (42 anni di anzianità, dipendente Lelli Kelly spa), Mauro Moscardini (41 anni di anzianità, dipendente Smurfit Kappa Ania Italia), Antonella Martinis (40 anni di anzianità, dipendente Guido Guidi srlu), Maria Rosa Bandoni (38 anni di anzianità, dipendente Guido Guidi srlu), Catia Pollastrini (37 anni di anzianità, dipendente Dik Sportswear srl), Gianfranco Orsetti (36 anni di anzianità, dipendente Coop. Apuana Vagli Sopra soc. cooperativa), Alessandro Marcheschi (36 anni di anzianità, dipendente Bartoli incisioni srl), Roberto Monelli (35 anni di anzianità, dipendente Acquabiancamarmi srl), Marcello Lidio Baisi (34 anni di anzianità, dipendente Coop. Apuana Vagli Sopra Soc. Cooperativa).

Imprese con 30 anni di anzianità

Vangelisti Roberto snc (Lucca) installazioni impianti elettrici da 59 anni, Giomi Marzia Eliana & Giomi Morena snc (Capannori) parruchiera per signora da 54 anni, Petrocchi Ugo (Lucca) allevamento bovini da latte da 51 anni, Bagno Arizona srl (Viareggio) stabilimento balneare da 50 anni, Macelleria Napi di Picchi Luciano e figli snc (Capannori) macelleria da 50 anni, Bar Centoni di Maurizio e Fabrizio Centoni & C. snc (Capannori) bar tabacchi da 50 anni, Dalle Mura Luciana (Camaiore) orticoltura da 50 anni, Sodini bijoux srl (Capannori) produzione e commercio all’ingrosso di oggetti di bigiotteria da 50 anni, Garage Brennero srl (Lucca) Autoriparazione da 49 anni, Alimentari Picchetti di Marchi Maria Lara (Coreglia Antelminelli) alimentari, vendita al dettaglio da 49 anni, Udoni Loreno (Capannori) coltivazioni olivicole e floricole da 49 anni, Termoidraulica Settesoldi di Settesoldi Galliano (Lucca) installazioni impianti termoidraulici da 49 anni, Elettromeccanica Pieretti dei F.lli Pieretti Alibrando & Albino snc (Capannori) fornitura e installazione d’impianti elettrici da 48 anni, Nottoli Daniele (Capannori) alimentari, salumeria, formaggi, frutta e verdura da 48 anni, Del Carlo Luigi (Porcari) coltivazioni floricole da 47 anni, Arenile Luigina di Frediani Luigina (Lucca) produzione di detersivi da 47 anni, Panificio e Pasticceria Marchetti Italo sas di Marchetti Ilaria e C. (Massarosa) panificio da 47 anni, Carrozzeria Corallo snc di Bertolucci Angelo e Massimiliano (Capannori) carrozzeria da 46 anni, Balanesi Luigi (Lucca) coltivazioni floricole da 46 anni, Caproni Enrico di Caproni Enrico e Caproni Agostino snc (Barga) commercio al minuto di generi alimentari da 45 anni, Bagno Piave di Bandoni Giovanni e C. snc (Viareggio) stabilimento balneare da 44 anni, Giovannoni Rosa (Piazza al Serchio) allevamento di galline ovaiole, foraggicoltura, coltivazione patate da 44 anni, Lemmetti Sirio (Camaiore) Floricoltura da 44 anni, Micheli Rita (Camaiore) orticoltura da 44 anni, Autocarrozzeria Montramito di Puccinelli & Del Chiaro snc (Massarosa) autocarrozzeria da 44 anni, Altopascio Blumen di Paganelli e Pagni società agricola (Altopascio) coltivazione e vendita diretta di fiori e piante da 43 anni, Officina meccanica Giurlani Luigi & Rocchi Moreno snc (Capannori) officina meccanica carpenteria metalli da 43 anni, Dardi Anna (Lucca) acconciatrice da 42 anni, Autocarrozzeria Davini snc di Davini Luigi e Nicola (Capannori) carrozzeria da 41 anni, Saloon srl (Capannori) ristorante e pizzeria da 40 anni, Mei Nello (Lucca) autotrasporti da 40 anni, Segno di Paolo Bartalesi & C. snc (Porcari) pubblicità, marketing, web agency da 38 anni, Franceschi Daniela (Capannori) acconciatrice da 38 anni, Vannimar di Giammugnani Giovanni & C. snc (Capannori) calzaturificio da 38 anni, Moscardini Maria Chiara (Fosciandora) bar alimentari tabacchi da 36 anni, Gioielleria Reggiani di Maltagliati Alessandra & C. snc (Altopascio) commercio al minuto di orologeria e preziosi da 35 anni, Studio di estetica snc di Passerini Simonetta & C. (Coreglia Antelminelli) centro di estetica da 35 anni, Autocarrozzeria la Torre di Carmignani Riccardo (Altopascio) autocarrozzeria da 34 anni, Edili Bargei snc di Agostini Roberto e C. (Barga) impresa edile da 34 anni, Tommasi Roberto (Lucca) autotrasporti da 34 anni, Berra & Toci di Toci Alberto & C. snc (Altopascio) commercio al minuto di generi alimentari da 33 anni, Verdigi Iacopo (Lucca) macelleria da 32 anni, Fiordaliso di Torre Patrizia (Capannori) commercio al dettaglio di fiori e piante da 32 anni, Poli Roberto (Lucca) autotrasporti da 32 anni, Andreucci Giordano e Romei Maurizio snc (Pieve Fosciana) ristorante pizzeria da 31 anni, Systems-Pool srl (Capannori) vendita ed installazione piscine da 31 anni, Moschini Carla (Lucca) merceria abbigliamento intimo filati da 30 anni, Magazine srl (Capannori) commercio al dettaglio di abbigliamento da 30 anni, Moschetti Paolo (Pietrasanta) impresa edile da 30 anni.

Imprenditori e Amministratori

Pietro Paladini da 61 anni alla Paladini Pietro (Lucca), Silvio Orsi da 54 anni alla Orsi Silvio (Piazza al Serchio), Enzo Scarpellini da 50 anni alla Autocarrozzeria Boepa di Scarpellini Enzo & C. snc (Capannori), Alfredo Gaggini da 50 anni alla Gaggini Alfredo (Pescaglia), Maurizio Puosi da 48 anni alla Puosi Nilo e C. sas di Puosi Maurizio e Puosi Angelo (Viareggio), Enrico Giambastiani da 48 anni alla Ditta Giambastiani di Giambastiani Enrico snc (Lucca), Lucio Rocco Marchese da 47 anni alla Marchese Pneumatici srl (Altopascio), Edoardo Dino Guidi da 47 anni alla Guido Guidi srl (Lucca), Silvano Lombardi da 44 anni alla Lombardi Silvano (Castelnuovo Garfagnana), Salvatore Togneri da 43 anni alla Edilarte di Togneri Salvatore e Togneri Sandro snc (Coreglia Antelminelli), Angelo Micheletti da 38 anni alla Micheletti srl (Capannori), Giancarlo Angeli da 35 anni alla Angeli Giancarlo e C. snc (Camporgiano), Carlo Galli da 35 anni alla Galli & Morelli srl (Lucca), Concetta Circelli da 33 anni alla Circelli e Rovai snc (Capannori), Alberto Fedeli da 32 anni alla Casa del cuscinetto spa (Porcari), Fausto Coppi da 31 anni alla Coppi & Coppi srl (Coreglia Antelminelli), Francesco Giovanni Fei da 30 anni alla Micheletti srl (Capannori).