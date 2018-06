Garfagnana



A Piazza al Serchio le strisce pedonali le rifà il vicesindaco

domenica, 10 giugno 2018, 12:49

Gran parte delle strisce pedonali lungo le strade del paese erano state cancellate dal tempo e dalle intemperie, causando problemi di sicurezza per l’attraversamento dei cittadini e per gli automobilisti in transito. Così a ridisegnarle, a proprie spese e nel proprio tempo libero, ci ha pensato direttamente il vicesindaco del comune. Succede a Piazza al Serchio dove Luca Cardosi, vicesindaco con delega alla Problematiche del territorio e presidente della locale Pro Loco, di fronte alla necessità di risolvere il problema e vista la momentanea assenza di fondi, non si è perso d’animo ed è sceso in campo in prima persona. ‘Armatosi’ di tinteggiatura e di un motocompressore, si è messo immediatamente all’opera. Un gesto di generosità e buona volontà non scontato, soprattutto se a farlo è un politico ed amministratore pubblico, e che ha subito ricevuto il plauso di cittadini e commercianti del comune.

I lavori sono cominciati ieri mattina, sabato 9 giugno, lungo la strada regionale 445, una delle principali e più trafficate vie di Piazza al Serchio, e proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di ridisegnare tutte le strisce pedonali del paese. Un impegno non certo da poco se si considera che il vicesindaco dovrà ridisegnare decine e decine di ‘zebre’. “Un lavoro sicuramente impegnativo ma che andava fatto – afferma Cardosi – anche in considerazione delle tante persone che quest’estate raggiungeranno Piazza al Serchio per partecipare ai numerosi eventi che come ogni anno abbiamo organizzato, e che prenderanno il via il prossimo 23 giugno con la Notte Bianca. Sono contento che i cittadini abbiano apprezzato il mio gesto”.

Cardosi non è nuovo a gesti del genere. Da sempre, prima come presidente della Pro Loco e poi come vicesindaco, è infatti in prima linea per risolvere i grandi e piccoli problemi quotidiani che i cittadini di Piazza al Serchio si trovano ad affrontare, mettendosi spesso al lavoro in prima persona per realizzare interventi di manutenzione.