Garfagnana : camporgiano



Cade in moto e si schianta contro il muro di una casa, grave centauro

sabato, 2 giugno 2018, 16:54

di andrea cosimini

Brutto incidente oggi pomeriggio, intorno alle 15.50, in località Santa Lucia, tra il capoluogo di Camporgiano e la frazione di Poggio, a circa 200 metri dal bivio di Roccalberti. Un centauro, L.C. di 53 anni, originario di Milano ma residente a Miami, per motivi ancora tutti da chiarire, avrebbe perso il controllo della propria moto a ridosso di una curva sulla sr regionale della Garfagnana andandosi a schiantare contro il muro di un'abitazione.



Ancora tutta da chiarire l'esatta dinamica sulla quale stanno ora indagando i carabinieri intervenuto sul posto. Da una prima e sommaria ricostruzione pare però che il motociclista abbia fatto tutto da solo e che non ci siano altri mezzi coinvolti. Il centauro, non essendo del posto e non conoscendo le nostro strade, avrebbe preso male la curva e sarebbe caduto scivolando sull'asfalto per vari metri rimanendo sotto la moto. In seguito alla caduta pare che si sia scontrato anche contro il muro di una casa posto a ridosso della curva.



Sul posto si è recata un'ambulanza con medico da Piazza al Serchio e, viste le preoccupanti condizioni del paziente, i sanitari hanno fatto alzare anche l'elisoccorso Pegaso che è atterrato presso il campo di Camporgiano. Sul paziente, privo coscienza dopo l'impatto, i soccorritori hanno applicato una maschera laringea. Poi l'elicottero ha provveduto a trasportarlo, in codice rosso, all'ospedale Cisanello di Pisa.



Nella foto il punto esatto dell'incidente