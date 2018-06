Furti in Garfagnana, nasce un gruppo di vigilanza civile

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 10 giugno 2018, 13:27

Si è svolta stamani nell’Auditorium Chiesa di San Francesco, la cerimonia di premiazione della "Fedeltà al lavoro e del Progresso economico", promossa come ogni anno dalla Camera di commercio di Lucca durante la quale sono stati consegnati 95 premi a dipendenti, imprese, imprenditori e amministratori della provincia di Lucca

domenica, 10 giugno 2018, 12:49

Gran parte delle strisce pedonali lungo le strade del paese erano state cancellate dal tempo e dalle intemperie, causando problemi di sicurezza per l’attraversamento dei cittadini e per gli automobilisti in transito. Così a ridisegnarle, a proprie spese e nel proprio tempo libero, ci ha pensato direttamente il vicesindaco del...

sabato, 9 giugno 2018, 15:11

Continuano gli investimenti del comune di Vergemoli grazie alle risorse ottenute con la fusione. Il comune di Fabbriche di Vergemoli ha stanziato oltre 50mila euro per la realizzazione di nuovi uffici comunali all'interno del magnifico e storico Palazzo Roni di Vergemoli

sabato, 9 giugno 2018, 13:53

Domani alle 10, nell’Auditorium Chiesa di San Francesco, saranno premiati i lavoratori dipendenti nel settore privato con almeno 35 anni di anzianità, imprenditori, amministratori e imprese con più di 30 anni di ininterrotta attività, oltre alle imprese “storiche” e alle imprese che si sono particolarmente distinte nell’ambito dell’internazionalizzazione e per...

sabato, 9 giugno 2018, 12:37

Per la realizzazione dei capi è stata utilizzata la lana garfagnina tessuta a mano con antichi telai e tinta con colori naturali, applicata su nylon made in Italy con alte performance tecniche quali impermeabilità, idrorepellenza e traspirabilità con attivazione fisica e non chimica

sabato, 9 giugno 2018, 08:43

Il nido d’infanzia di San Romano in Garfagnana ”La giostra dei colori”, situato in viale Eugenio Mattei, è un servizio educativo e sociale, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa fra tre mesi e tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione