Garfagnana : minucciano



Gramolazzo capitale per un mese di scultura digitale

domenica, 3 giugno 2018, 13:49

di andrea cosimini

Una manifestazione unica nel suo genere. Un workshop di scultura digitale, della durata di un mese, che vedrà studenti provenienti da tutto il mondo, selezionati dalle più importanti università americane, realizzare la loro opera in marmo con l'ausilio della tecnologia messa a disposizione da Garfagnana Innovazione.

E' stata presentata stamattina, presso la sede di Garfagnana Innovazione a Gramolazzo, la sesta edizione del "Digital Stone Project". Un progetto formativo che coinvolgerà tutto il nostro territorio e che rappresenterà un veicolo di promozione turistica importante, non solo per Minucciano, ma per l'intera Garfagnana.

Quella di quest'anno sarà però un'edizione dolce-amara. Segnata sì dall'alto numero di partecipanti (23 in tutto), ma anche dal ricordo dell'artista Lawrence Argent, membro dell'organizzazione tecnologica no profit americana statunitense Digital Stone Project, purtroppo scomparso il 4 ottobre. A lui è stato dedicato il primo pensiero della giornata.

"L'entusiasmo per la crescente partecipazione al workshop - ha esordito Marco Lombardi, presidente di Garfagnana Innovazione - si è purtroppo smorzato quest'anno a causa dell'improvvisa scomparsa dell'artista e amico Lawrence Argent grazie a quale siamo riusciti ad arrivare a questa edizione. Argent era un membro del Digital StoneProject, professore emerito all'università di Denver, ma soprattutto era un uomo eccezionale. Di origine inglesi, si trasferì a Melbourne da ragazzo, poi negli States dove, a 29 anni, venne nominato maestro d’arte. Visse in Texas, poi in California, e infine fu chiamato ad insegnare a Denver dove si stabilì. Le tante commesse in giro per il mondo non gli hanno permesso però di insegnare perché era sempre in viaggio".

"Noi abbiamo - ha sottolineato Lombardi - avuto l’onore di lavorare con lui per una parte di un progetto presentato a San Francisco: un parco con molte sculture, alcune in marmo, realizzate anche con il nostro apporto. Argent era un uomo semplice, la cui allegria era contagiosa e trasmetteva positività. Nonostante il divorzio dalla moglie, aveva due figli che lo adoravano e una compagna che lo seguiva nei suoi viaggi. Stava costruendo la casa dei sogni e stava avanzando di carriera. La sua improvvisa scomparsa ci ha lasciato un enorme vuoto".

A fare gli onori di casa ci ha pensato Stefano Coiai, CEO di Garfagnana Innovazione, che ha ringraziato gli studenti per aver scelto la Garfagnana ricordando come i loro spazi abbiano ospitato negli anni più di cento persone provenienti dagli USA, e non solo, rappresentanti di decine di università.

E' toccato quindi agli studenti partecipanti a questa nuova edizione presentarsi. Ognuno di loro si è alzato in piedi, davanti al pubblico, elencando il proprio nome e la propria origine. Chi proveniente dagli Stati Uniti, chi dal Canada, chi dalla Germania e chi, addirittura, dalla Cina. Saranno loro i protagonisti di questo interessante "laboratorio", che parte oggi e finirà il 30 giugno, con l'obiettivo di realizzare una scultura in marmo, attribuendole inizialmente una forma approssimativa tramite un robot, per poi lasciar completare l'opera agli artisti.

Il workshop sarà un'occasione di formazione speciale anche per le scuole del nostro territorio. A questo proposito, infatti, la presenza del dirigente scolastico dell'Isi Garfagnana Massimo Fontanelli ha sancito il rapporto di collaborazione che oramai va avanti da due anni con la scuola.

“Abbiamo subito sposato questo progetto - ha spiegato Fontanelli - per dare conoscenze e competenze ai nostri ragazzi nel settore lapideo sfruttando le nuove tecnologie. Per ora si tratta ancora di una formazione strettamente tecnica, ma vorremmo negli anni ampliare la formazione ad altri indirizzi scolastici per trovare ragazzi che siano portati per questo lavoro. Ci tengo infine a ricordare che con la scuola siamo riusciti ad ottenere un finanziamento per l'alternanza scuola-lavoro e due finanziamenti per portare due nuovi macchinari nella nostra scuola”.

Presenti tra il pubblico, e ringraziati durante gli interventi, anche Jon Isherwood, presidente del Digital Stone Project, Marco Cervietti, maestro di scultura e arte di Pietrasanta, con cui Garfagnana Innovazione collabora spesso, e altri artisti che hanno riportato la loro esperienza diretta, tra cui Maria Gamundi, che ha parlato dell'utilizzo della tecnologia applicata alla scultura.

Tra le autorità istituzionali, ha fatto sentire la sua presenza l'amministrazione comunale, con il consigliere Vittorio Torre, il quale ha ricordato l'ascesa di questo progetto e l'importanza che esso ricopre per la formazione e l'economia del nostro territorio.

“Intanto - ha commentato il consigliere - ritengo giusto partire con il ricordo della figura di Lawrence Argent. Un grande artista di cui, fortunatamente, possiamo vantare una sua opera, realizzata con il nostro marmo, scolpita proprio sul nostro territorio. Il progetto Digital Stone è nato sei anni fa, come un pulcino, e adesso sta diventando un cigno, ovvero qualcosa di importante per il brand di Minucciano. Escavazione intelligente, lavorazione in loco e sviluppo turistico: questo è il veicolo promozionale migliore per il nostro territorio. L'obiettivo è quello di far conoscere ai ragazzi, anche delle nostre scuole, come si costruisce un’opera a partire da un blocco di marmo".

Infine l'augurio della consigliera regionale Ilaria Giovannetti ai ragazzi partecipanti al workshop con l'invito a godersi le bellezze che la nostra terra è in grado di offrire.

"Dai dati sulla crescita di DIgital Stone Project - ha concluso - si capisce l'importanza che questo progetto ricopre per il polo didattico di Gramolazzo, per Garfagnana Innovazione e per tutta la Garfagnana. Ogni anno il workshop diventa sempre più bello e più ricco. Vedere cosa riescono a definire questi ragazzi partendo da una una bozza è incredibile. Anche perché si tratta di opere che vengono lasciate sul territorio o esportate nel mondo. Ai ragazzi dico una cosa: concentratevi sul lavoro, ma godetevi anche la bellezza di questo territorio che è infinita”.