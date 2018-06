Garfagnana



I flussi migratori dalle montagne raccontati attraverso gli antichi mestieri

giovedì, 21 giugno 2018, 15:43

Alcuni associati del Mangia Trekking, nei giorni scorsi, hanno sviluppato un’attività, in uno di quei territori dove l’inverno è sempre duro a finire, per raccontare, attraverso gli antichi mestieri, un “mondo” ed un fenomeno migratorio italiano che non esiste più. Il quale portò allo spopolamento di tanti territori di montagna, a favore delle città e delle pianure.



Legati alla storia ed alla cultura delle vette e degli spazi verdi, gli amici dell’ alpinismo lento per “documentare nel cammino” hanno scelto le montagne dell’Appennino Tosco-Emiliano. Quella che comprendono un’area vasta, dove la povertà e l’orografia imposero lo sviluppo di tante occupazioni. Un veloce cambiamento, dalla civiltà rurale, verso quella industrializzata, con la diffusa convinzione di veder migliorare il tenore di vita.



L’esperienza degli appassionati di Mangia Trekking, si è andata quindi sviluppando in un territorio dove i ritmi della vita erano scanditi dalla vita agreste. L’aratura delle terre, la semina, la mietitura, la trebbiatura. Il prendersi cura degli animali e riparare e costruire attrezzi necessari nelle case e nei lavori dei campi. Durante il percorso, nei borghi in pietra, sono state raccolte testimonianze, che confermano che si produceva tutto in casa (cibi, abiti, ecc.ecc.), e che tante volte, tra le famiglie, vi era una vera e propria forma di baratto dei prodotti della terra. La cura del bosco ed il recupero degli incolti in quei luoghi erano attività importanti.



Insieme alle attività contadine si svilupparono un’infinità di mestieri : i pastori, i braccianti, i carbonai, i boscaioli, gli scarpellini, i mulattieri, gli scranai (costruttori di seggiole), gli arrotini, gli ombrellai, le sarte, le lavandaie, i falegnami, gli stagnini, gli ambulanti ecc.ecc. ). Una posizione geografica ed un territorio che fin dal 1570 risulta aver favorito i movimenti migratori, sia verso le direttrici tradizionali della Toscana che della Pianura Padana. Spingendosi successivamente, verso la Liguria, la Sardegna, la Lombardia, il Piemonte, fino a sconfinare in Francia, Belgio, Germania, Stati Uniti, Brasile e Argentina. Si tratta quindi di un continuo cammino turistico-culturale, in cui l’associazione Mangia Trekking, desidera unire sport e tradizione contribuendo a far conoscere la storia del nostro paese.