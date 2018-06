Garfagnana



La Lega incontra il vice-prefetto: "Chiediamo più sicurezza e controllo sui migranti"

venerdì, 8 giugno 2018, 10:37

Lo avevano promesso alcuni mesi fa quando lanciarono, su richiesta di molti cittadini, una petizione per chiedere più sicurezza sul territorio e una riduzione di migranti. A distanza di mesi, la Lega Mediavalle e Garfagnana in prefettura a Lucca ha finalmente incontrato il vice prefetto, la dottoressa Carmela Crea.

La delegazione era composta dal segretario nonché consigliere provinciale Simone Simonini, il consigliere comunale di Coreglia Antelminelli ed ex maresciallo dei carabinieri Piero Taccini, il vice segretario di sezione, avvocato Armando Pasquinelli, e la sostenitrice Yamila Bertieri, attivista sul comune di Borgo a Mozzano.

Dopo le parole di rito, e i vari ringraziamenti per la disponibilità della dottoressa Crea, il segretario Simonini ha illustrato l’esposto “sottoscritto da oltre 500 persone” presentato alcune settimane all’ufficio protocollo della prefettura dove, nello specifico, si chiedeva un maggior controllo sui mezzi pubblici, stazioni ferroviarie, luoghi pubblici, quali nello specifico parchi giochi per bimbi, con un controllo serrato sull’accattonaggio.

Il segretario ha sottolineato come le cooperative dovrebbero impiegare meglio le risorse pubbliche per un miglior insegnamento della regole del paese ospitante ai migranti quali rifugiati o richiedenti, controllare e coinvolgere gli stessi in iniziative che li occupino durante l’arco della giornata, senza trovarli così a bighellonare quotidianamente per il territorio provinciale.

Il vice segretario Pasquinelli ha invece sottolineato la voglia di collaborazione con le istituzioni e il senso di rispetto per le forze dell'ordine spesso sotto organico e senza una equa retribuzione, ribadendo il fatto che chiunque vada contro la legge deve essere punito con la giusta pena, in modo da non dare spazio a comportamenti non previsti dalla legge.

Il consigliere comunale di Coreglia Antelminelli Piero Taccini, poi, ha chiesto un maggior controllo di regolarità ticket sui mezzi pubblici, in maniera da scoraggiare i possibili trasgressori, e limitare cosi la perdita in termini economici per gli stessi gestori.

La sostenitrice di Borgo a Mozzano Yamila Bertieri, infine, ha sottolineato i problemi del comune del Borgo, chiedendo inoltre se con l’adesione dell’amministrazione al bando sprar gli ospitati saranno realmente tutti profughi accertati.

Il gruppo ha ribadito inoltre un maggiore controllo anche sulla possibile vendita di sostanze stupefacenti, senza trascurare il fattore prostituzione che si sta allargando nel nostro territorio.

“La dottoressa Crea – ha spiegato la delegazione - ha risposto alle molteplici domande, sottolineando alcune iniziative quali il patto di sicurezza su videosorveglianza con i comuni, dove grazie al decreto interministeriale ministero interno/economia finanza, nel marzo 2018 con pubblicazione in gazzetta del 9 marzo e annessa circolare ai comuni 12 aprile, sono stati stanziati a livello nazionale 37 milioni di euro. Comunicandoci inoltre che a scaglioni nel corso dell’anno la questura potrà contare su circa venti nuove unità da impiegare sul territorio”.

“Il vice prefetto – ha proseguito - ha garantito il massimo impegno per ottemperare a quelli che sono però problemi nazionali, con la massima disponibilità a recepire nuove nostre segnalazioni”.

“In conclusione – termina la delegazione - un incontro positivo in attesa di riscontri sul territorio, invitiamo inoltre i molti comuni che ancora non hanno firmato il patto di sorveglianza ad affrettarsi poiché la scadenza è fissata per il 30 giugno e non vorremmo che in molti perdessero questa occasione”.