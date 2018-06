Garfagnana



Lega: "In Garfagnana troppe vittime sulle strade, urge rimedio"

lunedì, 4 giugno 2018, 14:56

Elisa Montemagni e Simone Simonini, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e segretario Mediavalle e Garfagnana della Lega, intervengono evidenziano il problema della sicurezza sulle strade della Garfagnana alla luce dei recenti incidenti mortali.



"E' fondamentale - esordiscono sconsolati - che quanto accade con grave periodicità sulle strade della Garfagnana non debba essere sottaciuto ed è necessario, quindi, passare immediatamente dalle parole ai fatti."



"Troppe vittime - affermano gli esponenti leghisti - che, forse, con una maggiore e continua manutenzione stradale potevano essere evitate o quantomeno limitate (ovviamente, è sempre indispensabile guidare con prudenza)".



"Il tema della sicurezza - sottolineano i due - per gli automobilisti che transitano sulle arterie garfagnine non può essere, dunque, più differito e la provincia deve assumersi le sue responsabilità in merito, evitando odiosi scaricabarile. Quando c'è di mezzo la salvaguardia di vite umane i fondi bisogna trovarli ed anche velocemente, poiché il dissesto del manto stradale, in diversi casi, è davvero inaccettabile."



"Insomma - concludono seccamente Elisa Montemagni e Simone Simonini - la criticità è talmente palese ed è quindi una priorità interrompere questa striscia di sangue che ha messo giustamente in allarme le tante persone abituate a percorrere le tormentate predette vie di comunicazione della Media Valle e Garfagnana".