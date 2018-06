Maltempo, codice giallo per piogge e temporali

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 7 giugno 2018, 17:35

Sabato 9 giugno il Giardino Botanico “Maria Ansaldi” Pania di Corfino saluta l’arrivo dell’estate con una passeggiata alla scoperta degli erbi della tradizione garfagnina. E per tutta l’estate eventi e visite guidate al giardino e ai piccoli musei, conferenze e laboratori alla scoperta di tutto ciò che ruota intorno al mondo...

mercoledì, 6 giugno 2018, 13:12

Un cantiere aperto grazie ai finanziamenti dell'Unione Europea, ricercati ed ottenuti dal Consorzio sulla linea di stanziamento del Piano di sviluppo rurale. I lavori di messa in sicurezza del fosso hanno richiesto un investimento di oltre 185mila euro, necessari per il rifacimento dell’alveo attraverso cementificazioni con massi ciclopici

martedì, 5 giugno 2018, 15:39

Il Parco regionale delle Alpi Apuane organizzerà due soggiorni dal 1 al 7 luglio per bambini tra gli 8 e gli 11 anni e dall'8 al 14 luglio per ragazzi dai 12 ai 14 anni all'insegna di "Natura e cultura si incontrano nel parco" presso il rifugio Donegani località Orto di...

martedì, 5 giugno 2018, 11:10

Ancora un'annata difficile per l'olio toscano. Si stima un calo nella produzione di circa il 20 per cento o anche di più, secondo FedAgri​Pesca​ di Confcooperative Toscana. Le cause: il freddo intenso, con il vento forte, dei mesi passati a cui si aggiunge ancora l'eco dei danni della siccità dell'estate scorsa

martedì, 5 giugno 2018, 09:28

Per candidarsi è necessario inviare il CV correlato di foto a job@conflavoro.it. I candidati selezionati saranno contattati telefonicamente per un colloquio nella sede lucchese dell’associazione, in via del Brennero, 1040/BH - 55100 Lucca (LU), dove si svolgerà prevalentemente il lavoro. Previsto un contratto full-time

lunedì, 4 giugno 2018, 16:13

Sabato 2 giugno, in occasione della processione del “Corpus Domini”, per le vie del piccolo borgo è stata organizzata, con tanto di premiazioni, la 12^ edizione dell’infiorata