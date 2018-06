Garfagnana



Mangia Trekking, un balcone lucchese per i fuochi spezzini

lunedì, 11 giugno 2018, 08:45

Impegnata in diverse Regioni, nelle collaborazioni con i Parchi, per valorizzare i territori ed i cammini tra la montagna ed il mare, l’associazione Mangia Trekking, va sempre elaborando idee ed iniziative capaci di correlare le due entità.



Così è stato anche in questi giorni, in occasione della visita in Italia di Uwe ed Annette Binner, due tedeschi di Colonia, che promuovono le attività di alpinismo lento dell’associazione in Germania. L’associazione ha infatti organizzato per loro, un’ attività particolare, per condurli a conoscere un luogo della montagna lucchese di grande panoramicità, sul confine tra la Garfagnana e la Lunigiana. Dove la stessa associazione, nel giorno in cui ricorre la “ Festa del Mare” a La Spezia, è solita salire ed accamparsi con un bivacco serale-notturno, per osservare da lassù i rituali e caratteristici fuochi d’artificio nel Golfo dei Poeti.



Uno scenario unico, essere nell’area del monte Tondo, tra le montagne dell’Appennino Tosco Emiliano, con le scure Alpi Apuane di fronte, la volta piena di stelle sopra il capo e guardare laggiù, il mare con le sue mille luci scintillanti. Infatti l’associazione Mangia Trekking ritiene che si tratta di un luogo di crinale con un Rifugio chiuso, che assolutamente deve vivere ed essere valorizzato. Dove la vista durante il giorno, unisce la Valle del Serchio, la Lunigiana e la Val di Vara con tante vette dell’Appennino Tosco Emiliano e delle Alpi Apuane. Raggiungibile da Cerreto Laghi, dal Passo di Pradarena e da due caratteristici centri dell’alta Garfagnana, ( Ponteccio mt. 980 slm - Magliano “a sera” mt.832 slm ), il monte Tondo, a quota mt 1782 slm, e la sua area circostante, sono stati definiti da Uwe ed Annette, un vero e proprio balcone naturale capace di guardare fino al mare.