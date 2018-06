Garfagnana



Porte aperte all'asilo nido di San Romano

sabato, 9 giugno 2018, 08:43

Il nido d’infanzia di San Romano in Garfagnana ”La giostra dei colori”, situato in viale Eugenio Mattei, è un servizio educativo e sociale, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa fra tre mesi e tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione.

Sabato 9 giugno, dalle 16 alle 19, sarà possibile visitare il nido d’infanzia per conoscere l’ambiente, le attività e il personale educativo (per informazioni: 0583/613406 – 0583/613181)