Garfagnana : gallicano



Turritecava e l’infiorata del “Corpus Domini”, un no-stop di iniziative per la piccola comunità

lunedì, 4 giugno 2018, 16:13

di loreno bertolacci

L’attività della piccola comunità di Turritecava non si ferma. Sabato 2 giugno, in occasione della processione del “Corpus Domini”, per le vie del piccolo borgo è stata organizzata, con tanto di premiazioni, la 12^ edizione dell’infiorata. Dietro questa ennesima iniziativa c’è sempre la ormai conosciuta e famosa ”associazione La Campagna” ed l’altrettanto conosciuto “gruppo di animazione liturgica cantiamo al Signore”.



Sono stati presentati ben 34 disegni, singoli e tappeti, tutti realizzati da adulti e bambini. La giornata tipo per organizzare una manifestazione come l’infiorata inizia alle nove del mattino, tempo permettendo. Tutti si ritrovano in strada per disegnare sul selciato stradale ed infiorare i disegni fatti, lavoro che si protrae fino al tardo pomeriggio. Ma non basta; per consentire di infiorare grosse superfici di strada ed il piazzale antistante la chiesetta il lavoro inizia nei primi giorni di maggio. In questo periodo parte la raccolta di vari tipi di fiori, bacche ed essenze profumate, a cui segue la procedura di mantenimento ed essiccazione.



I fiori freschi sono raccolti i giorni prima della manifestazione fino alla prime ore della mattina stessa dell’infiorata. La peculiarità di questa infiorata sta proprio nel fatto che fino ad oggi tutti i disegni sono sempre stati realizzati esclusivamente con elementi vegetali. Per il futuro gli organizzatori pensano di integrare in parte i fiori con segatura colorata, visto che ogni anno vengono realizzati dei disegni in numero maggiore e sempre più grandi. Si presenta quindi la necessità di quantitativi sempre maggiori di fiori, non sempre facili da reperire (anche a seconda dell'andamento della stagione).



Molti hanno risposto all’appello della comunità di Turritecava portando fiori di campo e moltissime rose anche dai paesi vicini. Le associazioni che organizzano la manifestazione vorrebbero incentivare sempre più persone a partecipare all’infiorata con disegni fatti da loro o aiutando a realizzare quelli pensati dalla comunità di Turritevaca. Un appello per il prossimo anno a partecipare anche per chi non ha mai infiorato. Si può apprendere facilmente in compagnia di persone che fanno cose bellissime con passione e con tante idee per i prossimi tappeti. Mancano solo braccia con cui condividere una fatica che alla fine premia e lascia tutti a bocca aperta.



Ritornando alla manifestazione, alle 17:30 si è tenuta la S. Messa con la successiva processione sul percorso infiorato. A seguire c'è stata la premiazione delle tre migliori composizioni, categorie adulti e bambini. La giuria era composta dal professor Giuseppe Di Giangirolamo e dallo scrittore ed esperto Ivo Poli. Un folto gruppo di intervenuti alla funzione religiosa alla quale ha partecipato anche la confraternita di misericordia di Piano di Coreglia.



Un ennesimo esempio da tenere in considerazione da parte di questa iperattiva, piccola (si fa per dire), comunità di Turritecava. Appuntamento quindi al prossimo evento. A giudicare dai fatti non si dovrà attendere molto.