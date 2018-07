Garfagnana



Maltempo in Garfagnana, solo qualche black-out

sabato, 21 luglio 2018, 16:19

Allerta maltempo in Garfagnana. Vento, pioggia e forti temporali si sono abbattuti, nella giornata di oggi, in molte località della valle senza però registrare, fortunatamente, alcun danno. Solo qualche black-out in alcune zone.



Le due protezioni civili dell'Unione dei comuni della Garfagnana e delle Mediavalle restano comunque in allerta. Continua infatti il codice giallo per temporali e rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di domani, domenica, con possibilità di temporali, grandinate e forti colpi di vento.

La tendenza è quella di condizioni di più diffusa instabilità per lunedì, con successivo miglioramento. Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.