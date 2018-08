Garfagnana : piazza al serchio



A Borsigliana si gioca il “Calcio indiavolato”

martedì, 14 agosto 2018, 19:57

Un inedito torneo di calcetto è in programma giovedì 16 agosto, con inizio alle 14,30, sul campo della Bora a Borsigliana in comune di Piazza al Serchio, denominato “Calcio indiavolato”. Il terreno di gioco si trova lungo la strada comunale tra Livignano e Borsigliana.



E’ stato ideato da Roberto Tovani, compaesano emigrato a Milano, dove è molto praticato nei circoli e sui campi di calcetto. Ogni squadra è composta da 4 giocatori, indifferentemente maschio o femmina, obbligatoriamente uno fra i 6 e 15 anni, un secondo fra 16 a 20 , un terzo da 21 a 39 ed un quarto over 40. L’iscrizione al torneo è di 10 euro a squadra e le domande di partecipazione potranno pervenire entro le ore 12 di giovedì 16, contattando il numero 347 8077616, dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21. I giocatori dovranno calzare scarpe da tennis o da calcetto.



Ogni partita viene disputata sul terreno di gioco appositamente attrezzato da quattro squadre contemporaneamente. Ogni incontro avrà due tempi di 10 minuti l’uno, senza intervallo, con veloce cambio di campo. In caso di parità verranno tirati calci di rigore ad oltranza con eliminazione della squadra al primo errore. Gli altri aspetti del regolamento direttamente sul campo.