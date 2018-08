A Careggine il concerto di fine estate

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 24 agosto 2018, 16:25

Codice giallo per rischio di temporali forti su quasi tutta la regione per la giornata di domani, sabato 25 agosto. Lo ha emesso la sala operativa della protezione civile regionale

venerdì, 24 agosto 2018, 16:21

Francesco Miari Fulcis, presidente Confagricoltura Toscana, commenta la decisione del Tar di accogliere il ricorso presentato dall'associazione Urca

venerdì, 24 agosto 2018, 11:47

Intervista esclusiva a Gloria Tonini, la 22enne di Piazza al Serchio che domenica 2 settembre sarà tra le otto rappresentanti toscane che si presenteranno alle prefinali nazionali di Miss Italia a Jesolo

venerdì, 24 agosto 2018, 09:16

Un cercatore di funghi, Luigi Gherardi, di circa 70 anni, originario della provincia di Reggio Emilia, è deceduto stamattina dopo essere caduto in un dirupo, per oltre 100 metri, in una località sotto le Lame di Capraia. Inutile l'intervento sul posto del soccorso alpino e dell'elisoccorso Pegaso

giovedì, 23 agosto 2018, 16:23

Nella notte di sabato il nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo Garfagnana ha denunciato un 53enne di Castelnuovo e multato due giovani, una ragazza 19enne di Molazzana e un ragazzo 20enne di Coreglia, per guida in stato di ebbrezza. Due le patenti ritirate

giovedì, 23 agosto 2018, 13:30

La squadra è così composta: Miss Toscana (Sofia Penco), Miss Cinema Toscana (Martina Iacomelli), Miss Eleganza Toscana (Diletta Bitorzoli), Miss Sorriso Toscana (Giulia Carboni), Miss Equilibra Toscana (Simona Rosati), Miss Miluna Toscana (Maira Spinelli), Miss Rocchetta Bellezza Toscana (Gloria Tonini di Piazza al Serchio) e Miss Sport Toscana (Ginevra Gallo)