Garfagnana : minucciano



A Gramolazzo regata velica e canoe

venerdì, 17 agosto 2018, 08:55

Sport, energia e natura: sono queste le principali caratteristiche degli appuntamenti che nella seconda metà di agosto animeranno il lago Enel Green Power di Gramolazzo, nel territorio comunale di Minucciano: domenica 19 agosto, infatti, si svolgerà la “Regata velica – categoria Optimist Trofeo E. Garzetti- Vasco Bardi”, mentre dal 21 al 26 agosto lo splendido bacino d’acqua della Garfagnana ospiterà lo “Stage di canoa giovani”.

Per quanto riguarda la regata velica, l’avvio delle imbarcazioni nel lago è previsto per le ore 11, mentre l'inizio della regata avverrà alle ore 12. I partecipanti, che saranno circa una ventina e saranno assistiti da due gommoni, si confronteranno in due prove, vento permettendo. Al termine della manifestazione si terrà la premiazione seguita dal pranzo sulle sponde lacustri. Alla premiazione il consigliere comunale di Minucciano, con delega allo sport, Francesco Pierotti e il vicepresidente del Parco delle Alpi Apuane Vittorio Torre.

Lo stage di canoa giovani, invece, è organizzato dal Comitato Regionale Toscano con la collaborazione del Canoa Kayak Versilia: a partire dal 21 agosto inizieranno le sessioni riservate alle categorie allievi, cadetti, ragazzi e Juniores; inoltre, dal 23 al 25 agosto saranno effettuati a scopo promozionale corsi di canoa- kayak a tutti i giovani di Minucciano e dei comuni limitrofi. Domenica 26 agosto, a partire dalle ore 12, si svolgerà il Trofeo Canoa Libertas che si concluderà con la premiazione sulle sponde del lago alla presenza sempre di Francesco Pierotti.

Si tratta di iniziative possibili grazie alla collaborazione tra Enel Green Power, amministrazione comunale di Minucciano e associazioni sportive del territorio nel comune intento di valorizzare il bellissimo lago di Gramolazzo, che costituisce una risorsa dal punto di vista energetico, naturale, turistico e sportivo.