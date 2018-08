Al volante dopo aver bevuto, ritirate due patenti

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 23 agosto 2018, 13:30

giovedì, 23 agosto 2018, 12:44

Giorni di immissioni in ruolo nelle scuole lucchesi (e non solo). Questa mattina, presso l’Istituto Fermi, si svolgono infatti le assunzioni a tempo indeterminato di docenti per la scuola dell’infanzia e per quella primaria. Sono 111 le nuove docenze, di cui 52 nuove maestre per l’infanzia e 59 per la primaria

giovedì, 23 agosto 2018, 10:33

É appena uscito "Mille margherite", il nuovo libro di Mirna Fabbri (Ed. Altromondo). L'autrice vive in Toscana, nel bosco, in una casa poderale su una collina in Garfagnana, tra gatti e fiori. Per molti anni ha fatto l'insegnante di Lettere alla scuola media.

giovedì, 23 agosto 2018, 09:05

Il Movimento La Libellula della Valle del Serchio invita tutti gli interessati a partecipare a un’assemblea pubblica che si terrà giovedì 30 agosto alle 21 presso gli impianti sportivi di Gallicano

martedì, 21 agosto 2018, 16:52

La piazza di Casciana Terme si prepara ad ospitare l'edizione 2018 della finale regionale di “Miss Toscana”. Intanto, tra le finaliste qualificate per le prefinali di Jesolo, anche la 22enne di Piazza al Serchio Gloria Tonini, Miss Rocchetta Bellezza Toscana

martedì, 21 agosto 2018, 11:58

Giuseppe Regoli, titolare del centro turistico albergo ristorante "Il Casone", si scaglia contro l'azienda telefonica dopo i continui disservizi ed annuncia di voler rivolgersi alle autorità competenti per risolvere il problema