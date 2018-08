Garfagnana : vagli sotto



Anche Vagli ha il suo “Ponte Morandi”. Puglia: “Orgogliosi del ponte, vicinanza ai colpiti dalla tragedia”

mercoledì, 15 agosto 2018, 17:37

di andrea cosimini

L’eco della tragedia consumatasi a Genova, dopo il crollo, improvviso, del viadotto Polcevera, sull'autostrada A10, ha interessato, seppur di riflesso, anche la Valle del Serchio. Non solo perché molti garfagnini, vedendo quelle tragiche immagini, si sono ricordati di quante volte, data anche la vicinanza, hanno percorso quel tratto; ma anche perché un “Ponte Morandi”, come è stato ribattezzato il viadotto genovese dal nome del suo progettista, l’ingegnere Riccardo Morandi, esiste anche da noi. A Vagli Sotto, per la precisione.



Si tratta della passerella pedonale progettata dallo stesso architetto nel 1953 per la Selt (Società Elettrica Liguria e Toscana) del Valdarno. Una passerella lunga 122 metri che attraversa il lago artificiale e che collega una sponda e l’altra del comune. I lavori di realizzazione del ponte, denominato anch’esso “Ponte Morandi”, furono eseguiti dall’impresa romana F.lli Giovannetti e vennero ultimati solo due anni dopo, nel 1955.



A scacciare ogni possibile allarmismo, però, ci ha pensato proprio il primo cittadino di Vagli, Mario Puglia, che ha ribadito il proprio orgoglio nell’ospitare il ponte nel suo comune ed ha chiarito che le responsabilità, nei fatti avvenuti a Genova, non siano affatto da ricercare in chi lo ha progettato.



“Noi vaglini – ha commentato Puglia - siamo orgogliosi che il primo ponte sia stato progettato da Riccardo Morandi a Vagli Sotto. La colpa del crollo del ponte a Genova è da attribuire a chi non ha fatto manutenzione e restauro. Esprimo vicinanza ai colpiti dalla tragedia”.