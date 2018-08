Garfagnana



Attenti ai ponti, il viaggio continua

giovedì, 30 agosto 2018, 08:54

di loreno bertolacci

La Gazzetta del Serchio continua oggi il suo "viaggio" tra i ponti della Valle del Serchio per sensibilizzare sul tema sicurezza stradale segnalando, fotografando e denunciando eventuali situazioni di pericolosità.



Sono pervenute alla redazione numerose segnalazioni che, di volta in volta, andremo a pubblicare, evidenziando le criticità più o meno rilevanti. Una di queste è quella rilevata da diversi cittadini di Barga inerente il ponte, o meglio i ponti, sulla via provinciale n. 7 che collega la fondovalle a Sommocolonia attraversando la Corsonna. La struttura in questione si presenta di fatto priva su un lato di parapetti da anni. Gli stessi sono stati sostituiti con barre di ferro provvisorie infisse nell’asfalto che sono state piegate dal transito di automezzi. In questo caso non risultano problemi strutturali o perlomeno non abbiamo avuto queste segnalazioni, ma comunque si parla di sicurezza al transito di mezzi e persone, mancando le parapettature da ormai troppo tempo.



Un intervento di messa in sicurezza e realizzazione di nuovi parapetti comporterebbe anche un controllo delle strutture a cui vengono affissi quindi una verifica strutturale che non fa mai male. Scarsa manutenzione anche per il vecchio ponticello vicino a quello carrabile, struttura caratteristica che collega la strada ad un vecchio agglomerato che risulta invaso dalla vegetazione che lo ricopre in vari punti.



Tra le tante altre segnalazioni che sono pervenute pubblichiamo questa, firmata da un cittadino residente in Garfagnana che evidenzia lo stato di abbandono e di incuria di certe strutture viabili: “Buongiorno , il tragico crollo del ponte Morandi a Genova ha fatto aprire gli occhi a molti infatti da quel giorno ovunque sia televisioni che social stanno parlando di altri ponti e del loro pessimo stato. E’ veramente triste che ci svegliamo solo quando succedono fatti del genere, ma sorvolando su questa mia personale considerazione penso che sarebbe interessante e come Vostro lettore ve lo propongo se vi può interessare un articolo che parli dello stato attuale dei ponti dell' alta Garfagnana, per fare alcuni esempi di ponti che conosco bene. Il ponte che collega Nicciano con San Michele lungo la via provinciale, oppure il ponte di Piazza al Serchio che passa davanti la locomotiva. Ma anche altri; da cittadino mi piacerebbe sapere se l'ente preposto si occupa del loro controllo visto che anche questi 'piccoli' ponti sopportano ogni giorni da anni un gran traffico di veicoli e di mezzi anche molto pesanti. Mi basta pensare quando c'era il traffico su gomma di camion che portavano tonnellate di blocchi di marmo. C'è anche da considerare che la nostra zona purtroppo è ad alto rischio sismico chissà se dopo le ultime forti scosse di 5 anni fa siano staticontrollati adeguatamente. Mi auguro di si. Sinceramente non so a chi spetta il controllo e la manutenzione, se alla Provincia di Lucca o al Comune di Piazza al Serchio o ad altri enti, ma da ignorante posso dire che la normale manutenzione manca alle arcate del ponte di Nicciano. Sono completamente (o quasi) invase dalla vegetazione che la fa da padrona. Sinceramente non l’ho mai visto pulire neanche una volta. Speriamo almeno che i muri e le arcate del ponte siano in buono stato, ma sarebbe interessante chiedere agli addetti preposti se fanno i dovuti controlli e anche una pulizia adeguata, perché non si può aspettare sempre che succeda una tragedia. Grazie, buon lavoro. Distinti Saluti. Un lettore”



Anche quest’ultima comunicazione, sottoscritta da un cittadino, evidenzia lo stato spesso di abbandono e di incuria in cui sono lasciate certe strutture, forse meno importanti, ma pur sempre da manutenere, anche in considerazione del traffico che ogni giorno sopportano, non prevedibile all’epoca della loro realizzazione.



Rinnoviamo l'invito a chiunque voglia scriverci per segnalarci eventuali criticità di mandare una mail all'indirizzo: redazione@lagazzettadelserchio.it