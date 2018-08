Garfagnana : piazza al serchio



Borsigliana, l'antico paese in festa

venerdì, 10 agosto 2018, 15:54

Domenica 12 agosto si svolge l’annuale manifestazione di “Borsigliana, paese in festa”, nell’antico paese in comune di Piazza al Serchio, all’insegna della cultura, la rievocazione storica del borgo, un concerto di musica classica e la cena sociale a cura dell’Associazione “Civitas Borsigliana”. Dalle 15,30 in poi, visite guidate alle opere artistiche presenti nella chiesa di Borsigliana, a cominciare dal noto trittico quattrocentesco di Pietro da Talada, con gli studi e le ricerche più recenti, a cura del professor Dino Magistrelli, insieme agli altri volontari di Civitas Borsigliana. Alle ore 18, nella chiesa parrocchiale, concerto di musica classica per flauto, viola e violino con i musicisti, compaesani e soci Civitas, Gianluigi Nuccini al flauto, Marco Nuccini alla viola, Giovanni Nuccini e Anna Orelio al violino. Eseguiranno brani di Georg Philipp Telemann “Fantasia n.1 in la maggiore per flauto”, “Fantasia n. 8 in mi minore per flauto” e “Der musik meister per flauto e violino”, Toru Takemitsu “Air per flauto”, Anonimo XVI sec. “Tourdion per viola, due violini e flauto”, Giovanni Rinaldi “Improvviso op.108 n. 3 per pianoforte”, J. S. Bach “Allemanda in re min Bwv 1004 per violino”, Benedetto Marcello “Concerto in sol maggiore per viola e pianoforte”, Luigi Boccherini “Passacaglia”, dalla “Musica notturna sulle strade di Madrid” per viola, due violini e flauto. Gianluigi Nuccini, diplomato in flauto e musica elettronica, ha suonato in Italia e all'estero, anche numerose opere in prima esecuzione assoluta. Finalista all'International Gaudeamus Interpreters Competition a Rotterdam in Olanda, sue esecuzioni registrate su Cd sono diventate riferimento per interpreti e compositori. Insegna flauto traverso al Liceo statale “Carlo Tenca” di Milano. Marco Nuccini, dopo aver studiato sotto la guida della madre, studia viola e pianoforte presso il Conservatorio di Milano. Violista nell'orchestra dei Piccoli Pomeriggi Musicali, ha con essa realizzato diverse produzioni presso il Teatro Dal Verme di Milano. Giovanni Nuccini, da anni studia violino e pianoforte sotto la guida della madre, partecipando a saggi e concerti scolastici. Anna Orelio, diplomata in violino e didattica della musica e dello strumento porta avanti con la stessa passione la carriera didattica e quella artistica che trova inscindibili. Free lance in numerose orchestre della Lombardia è stata impegnata in varie tournée in Italia e all’estero. Insegna Violino presso l' Istituto Comprensivo”Sandro Pertini” di Milano. Seguirà la cena sociale di Civitas Borsigliana con gastronomia locale. Prenotazioni: Valentina 339 3329938, Angela 347 8077616, Catia 349 0541726.

Mercoledì 15 agosto, Festa patronale di Santa Maria Assunta. Ore 10, Messa solenne con la partecipazione del Coro parrocchiale diretto da Virgilio Brega. Alle ore 17, Vespro, processione, pensiero religioso in Pianello, bacio della Reliquia, con i canti eseguiti lungo il percorso dal Coro parrocchiale.

A seguire, sul campo della “Bora”, la tradizionale sfida calcistica tra Borsigliana e Vergnano, giunta alla 42esima edizione.

Giovedì 16 agosto, alle 20,30, celebrazione della Messa nell'oratorio di San Rocco. Al termine, processione con luminaria verso la chiesa parrocchiale e benedizione.