CasaPound ripulisce il monumento ai caduti di Ponte di Campia

lunedì, 27 agosto 2018, 10:58

Alcuni militanti della Mediavalle di CasaPound Italia hanno volontariamente ripulito, venerdì (24 agosto), il monumento ai caduti di Ponte di Campia, frazione di Gallicano, divenuto quasi illeggibile.

"Il monumento versava in condizioni pessime già da tempo - dichiara in una nota la sezione provinciale di CasaPound Italia - e, nonostante le attenzioni di alcuni residenti che ne hanno mantenuto viva l'aiuola di contorno, ne era ormai quasi illeggibile la targa in marmo, danneggiata oltretutto da un atto vandalico che ne ha asportato la scritta originale 'promotore il fascio'".

"La noncuranza da parte delle autorità rischiava quindi che il tempo facesse sparire i nomi dei caduti pagati da Ponte di Campia - prosegue la nota - che con il loro sacrificio contribuirono alla vittoria della Nazione nella Grande Guerra, sotto uno strato di muschi e licheni."

"Un intervento di pulizia che si inserisce nel progetto più ampio di tutela dei monumenti ai caduti già annunciato ed avviato dal movimento ad aprile scorso - precisa il movimento - con la pulizia del cippo dedicato ai caduti in Africa Orientale presso la località 'Impero', appena sotto Castelvecchio Pascoli".

"È infatti prerogativa di CasaPound Italia il mantenimento di questi siti - conclude la nota - che sono testimoni di quei caduti che hanno fatto la storia della nostra Nazione. Testimoni spesso abbandonati dalle amministrazioni e che negli anni hanno subito atti di becero vandalismo, ma che grazie a CasaPound Italia ritrovano almeno un poco del loro originario splendore nella perenne attesa che le autorità cittadine intervengano almeno in questo 2018, anniversario dell'eroica vittoria italiana contro lo storico nemico austriaco."