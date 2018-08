Garfagnana



Cinque posti per disabili all'agenzia delle entrate

venerdì, 10 agosto 2018, 14:14

Selezione pubblica per cinque posti presso l'agenzia delle entrate, qualifica di "ausiliario", rivolta ad invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, sordomuti, minorati vista.

I requisiti richiesti: scuola dell'obbligo, iscrizione, alla data di pubblicazione del bando, negli elenchi del collocamento mirato del Cpi della provincia di Lucca, requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego.

La domanda di adesione può essere presentata personalmente ai centri per l’impiego, tramite il modello di adesione recandosi, nei giorni di esposizione del bando (dal 13/08/2018 al 12/09/2018) presso le sedi di Lucca, Castelnuovo di Garfagnana, Fornaci di Barga e Viareggio oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ( non fa fede la data del timbro postale), o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata arti@postacert.toscana.it .

Più dettagliate informazioni sui requisiti da possedere potranno essere richieste alle sedi territoriali dei Centri per l'impiego:

Lucca - Via Pesciatina, angolo via Lucarelli Lucca Tel.0583 417590 - Castelnuovo di Garfagnana, Via Pascoli loc. Boario Tel. 0583 417410, - Fornaci di Barga, Piazza IV Novembre, 1 Tel. 0583/417815 – Viareggio, Via Virgilio,106 angolo Via Trento Tel. 0584-38171).