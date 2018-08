Codice giallo su tutta la Toscana per temporali

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 31 agosto 2018, 18:33

Serata piena di emozioni quella che ieri sera si è svolta in un’ala del parco della Villa Simonini, a Gallicano, e che ha visto la compagnia “La Ribalta” di nuovo protagonista della prima edizione “All’ombra della Villa”

venerdì, 31 agosto 2018, 17:18

Si sono svolte stamani, presso l'istituto Enrico Fermi, le procedure per l'assegnazione della sede di incarico triennale nelle scuole secondarie di I e II grado per il prossimo anno scolastico da concorso e quelle per l'assegnazione d'ambito e sede di incarico triennale nelle secondarie dalla Graduatorie ad esaurimento (Gae)

venerdì, 31 agosto 2018, 10:46

Bombe d'acqua, grandinate e poi di nuovo sole e temperature oltre la media stagionale. Tutti fenomeni tipici del clima tropicale che non hanno risparmiato la Toscana in questo scorcio d'estate, colpendo in modo particolare il settore agricolo e danneggiando circa il 20 per cento dei prodotti ortofrutticoli made in Tuscany. A lanciare l'allarme...

giovedì, 30 agosto 2018, 23:37

Durante l'assemblea pubblica agli impianti sportivi di Gallicano il primo cittadino, David Saisi, ha preso ufficialmente posizione contro il pirogassificatore alla Kme. La Libellula, organizzatrice dell'incontro, ha invece annunciato una manifestazione pubblica i primi di ottobre a Fornaci

giovedì, 30 agosto 2018, 13:07

E' stato posticipato al 10 settembre il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi e il conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale

giovedì, 30 agosto 2018, 08:54

La Gazzetta del Serchio continua oggi il suo "viaggio" tra i ponti della Valle del Serchio per sensibilizzare sul tema sicurezza stradale segnalando, fotografando e denunciando eventuali situazioni di pericolosità. Numerose le segnalazioni pervenute alla redazione da parte dei cittadini