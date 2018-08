Garfagnana



Controlli della forestale contro incendi e bracconaggio in Garfagnana

sabato, 11 agosto 2018, 12:41

Prosegue l’attività di prevenzione e contrasto alla cosiddetta criminalità diffusa, su tutta la provincia, da parte dei carabinieri del comando provinciale di Lucca, nell’ambito dell’operazione “Estate sicura”, in concomitanza con il periodo di massimo afflusso delle persone nelle località di villeggiatura, con particolare attenzione al fenomeno dei reati contro il patrimonio, quali furti e rapine in abitazione, scippi e borseggi.

Oltre ai consueti controlli sulle strade, su tutto il territorio della provincia sono stati svolti controlli mirati presso le strutture ricettive, gli esercizi pubblici e i luoghi di aggregazione, con l’obiettivo di individuare eventuali presenze di soggetti pericolosi o pregiudicati. L’attività si è concentrata, in particolare, in Versilia e in Garfagnana, dove sono stati controllati numerosi agriturismi e affittacamere.

I carabinieri forestali, in sinergia con i reparti territoriali della Garfagnana hanno effettuato una serie di perlustrazioni nelle aree boschive, con l’ulteriore obiettivo di prevenire il fenomeno degli incendi e del bracconaggio.