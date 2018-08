Dalla Garfagnana al palco della più grande rock band al mondo

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 28 agosto 2018, 11:48

Apicoltura più semplice e tutelata in Toscana. Buona notizie per gli apicoltori della lucchesia. Approvato dal consiglio regionale della Toscana la nuova legge per l’apicoltura toscana che modifica la normativa del 2009 ridefinendo l'esercizio, la tutela e la valorizzazione del settore

lunedì, 27 agosto 2018, 11:34

Per il quinto anno torna nel cuore della Food Valley parmense il "Rural Festival" nel weekend dell'8 e 9 settembre. Si potrà gustare la biodiversità agricola con stand gastronomici in cui assaggiare, tra le altre prelibatezze, anche la polenta Formenton Ottofile Garfagnana

lunedì, 27 agosto 2018, 10:58

Alcuni militanti della Mediavalle di CasaPound Italia hanno volontariamente ripulito, venerdì, il monumento ai caduti di Ponte di Campia, frazione di Gallicano, divenuto quasi illeggibile

lunedì, 27 agosto 2018, 10:49

Ieri mattina, durante lo svolgimento di una corsa podistica all'Orecchiella, i ladri hanno preso di mira le auto parcheggiate lungo la via principale sottraendo effetti personali e scassinando alcuni mezzi

sabato, 25 agosto 2018, 15:44

Un pregiudicato 50enne di origine straniera, residente a Gallicano, è stato fermato nei pressi della sua abitazione ed è stato trovato in possesso di una dose di cocaina di quasi un grammo, di un pezzo di hashish di quasi cinque grammi, nonché di un bilancino di precisione

sabato, 25 agosto 2018, 14:09

Domani ultimo pomeriggio domenicale di apertura straordinaria, a partire dalle 15,30 in poi, della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Borsigliana, nel comune di Piazza al Serchio