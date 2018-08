Garfagnana : gallicano



Denunciato 50enne trovato in possesso di droga

sabato, 25 agosto 2018, 15:44

E' stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un pregiudicato 50enne di origine straniera residente a Gallicano. L'uomo, fermato nei pressi della sua abitazione, a seguito di un accurato controllo, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina di quasi un grammo, di un pezzo di hashish di quasi cinque grammi, nonché di un bilancino di precisione.



L'operazione rientra all'interno dei controlli svolti dal nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo Garfagnana per prevenire e reprime l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’ausilio delle pattuglie delle stazioni di Gallicano e Bagni di Lucca e dei carabinieri cinofili.