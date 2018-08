Garfagnana



Geometrie di Garfagnana, la bellezza negli scatti di Teora

lunedì, 13 agosto 2018, 20:09

di andrea cosimini

Negli splendidi spazi rustici del centro socio-culturale San Magno di Pontecosi è stata inaugurata ieri, alle 18.30, la mostra fotografica di Tommaso Teora intitolata “Geometrie di Garfagnana”. Dopo il successo riscontrato nell’aprile scorso, in occasione dell’allestimento in Sala Suffredini, il fotografo castelnuovese, socio del circolo Fotocine Garfagnana, torna ad esporre i suoi scatti in una cornice unica e suggestiva.



L’amore per la Garfagnana è ancora il motore che muove l’artista. Un amore sviscerato in tutte le sue forme, filtrato dal suo obiettivo, e coltivato dopo anni e anni di passione. “Geometrie di Garfagnana”, la sua nuova mostra, offre una nuova chiave per interpretare questo amore. Attraverso una forma fredda e rigorosa, come la geometria, Tommaso Teora è riuscito comunque a rendere calore alle immagini facendo leva sulla prospettiva. Strade, chiese, monumenti, elementi statici per natura, prendono vita grazie alla sopraffina capacità dell’artista di catturare luci, ombre e riflessi.



La mostra mette il visitatore nella posizione di guardare alle bellezze che lo circondano con un’angolazione nuova, inedita. Un’occasione, per il turista, di rendersi conto del fascino del paesaggio che lo circonda; ma anche un'opportunità, per coloro che abitano in Garfagnana, di riscoprire con nuovi occhi i luoghi in cui sono nati e cresciuti. D’altronde il talento di un artista è proprio questo: fornire nuove chiavi di lettura, nuovi punti di vista. E, in questo, Tommaso Teora si conferma ogni volta un maestro.



La mostra rimarrà visitabile al pubblico fino al 5 settembre. In contemporanea, i visitatori potranno anche assistere alla mostra “Artigianpittorica” di Pippo Bresciani “Brebarni” con collocazione di oggetti e pitture dell’artista garfagnino.