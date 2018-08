Gloria Tonini, una garfagnina tra le più belle d'Italia

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 24 agosto 2018, 09:16

Un cercatore di funghi, Luigi Gherardi, di circa 70 anni, originario della provincia di Reggio Emilia, è deceduto stamattina dopo essere caduto in un dirupo, per oltre 100 metri, in una località sotto le Lame di Capraia. Inutile l'intervento sul posto del soccorso alpino e dell'elisoccorso Pegaso

giovedì, 23 agosto 2018, 16:23

Nella notte di sabato il nucleo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Castelnuovo Garfagnana ha denunciato un 53enne di Castelnuovo e multato due giovani, una ragazza 19enne di Molazzana e un ragazzo 20enne di Coreglia, per guida in stato di ebbrezza. Due le patenti ritirate

giovedì, 23 agosto 2018, 13:30

La squadra è così composta: Miss Toscana (Sofia Penco), Miss Cinema Toscana (Martina Iacomelli), Miss Eleganza Toscana (Diletta Bitorzoli), Miss Sorriso Toscana (Giulia Carboni), Miss Equilibra Toscana (Simona Rosati), Miss Miluna Toscana (Maira Spinelli), Miss Rocchetta Bellezza Toscana (Gloria Tonini di Piazza al Serchio) e Miss Sport Toscana (Ginevra Gallo)

giovedì, 23 agosto 2018, 12:44

Giorni di immissioni in ruolo nelle scuole lucchesi (e non solo). Questa mattina, presso l’Istituto Fermi, si svolgono infatti le assunzioni a tempo indeterminato di docenti per la scuola dell’infanzia e per quella primaria. Sono 111 le nuove docenze, di cui 52 nuove maestre per l’infanzia e 59 per la primaria

giovedì, 23 agosto 2018, 10:33

É appena uscito "Mille margherite", il nuovo libro di Mirna Fabbri (Ed. Altromondo). L'autrice vive in Toscana, nel bosco, in una casa poderale su una collina in Garfagnana, tra gatti e fiori. Per molti anni ha fatto l'insegnante di Lettere alla scuola media.

giovedì, 23 agosto 2018, 09:05

Il Movimento La Libellula della Valle del Serchio invita tutti gli interessati a partecipare a un’assemblea pubblica che si terrà giovedì 30 agosto alle 21 presso gli impianti sportivi di Gallicano