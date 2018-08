Grave cercatore di funghi dopo la caduta, interviene Pegaso

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 4 agosto 2018, 16:55

Il comune di Camporgiano è riuscito ad ottenere un finanziamento per la demolizione e la sostituzione, nello stesso luogo, dell'originario blocco che era stato dichiarato inagibile per motivi di sicurezza. Un intervento che si somma ai tanti fatti in questi anni dall'amministrazione sull'edilizia scolastica

sabato, 4 agosto 2018, 16:50

L’attività della piccola comunità di Turritecava, Colle Acinaia, Busdagno e Campi non la ferma neppure la calura estiva, al contrario si impreziosisce di colori. Domani (5 agosto) alle 16,30 inizieranno le operazioni di pittura. Una giornata da passare in compagnia, pennellando o dipingendo anche con mani e piedi per strada,...

venerdì, 3 agosto 2018, 21:15

Andrea Quartini, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, commenta la fine del monopolio Kedrion nel servizio di lavorazione del plasma donato ai cittadini e annuncia che il suo gruppo presenterà un'interrogazione urgente per fare chiarezza sulle assegnazioni passate

venerdì, 3 agosto 2018, 17:00

Torna a Puglianella, sabato 11 e domenica 12 agosto, la seconda edizione della "Parata del Sogno", una due giorni di divertimento dedicata allo sport solidale

venerdì, 3 agosto 2018, 16:36

Altra stupenda ed affascinante iniziativa ideata dal centro socio-culturale San Magno che si svolgerà domenica 5 agosto, dalle 18.30, presso i locali della spettacolare grotta di San Magno, soprannominata anche la grotta dell'elicriso

venerdì, 3 agosto 2018, 14:44

La denuncia arriva dal segretario della Lega Mediavalle e Garfagnana, nonché consigliere provinciale, Simone Simonini che torna sulla questione dell’abusivismo ai mercati settimanali della Valle del Serchio