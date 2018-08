La Garfagnana e i suoi dialetti protagonisti su Raitre

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 20 agosto 2018, 16:41

II termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione ai fini dell'attivazione di un tirocinio formativo non curriculare, presso l'Unione Comuni Garfagnana nell'ambito dei progetti regionali 'Giovani Si', fissato nel giorno martedì 14 agosto è stato prorogato al giorno lunedì 10 settembre

sabato, 18 agosto 2018, 09:32

Domenica 19 agosto, presso lo splendido castagneto di Varliano alle 15.30, la Compagnia Maggistica Monte Cusna, ospite della Compagnia del Ss Sacramento di Giuncugnano, celebra il suo 45° anniversario di attività e 40 anni di Rassegna Nazionale del Maggio mettendo in scena l’Orlando Innamorato, di Luca Sillari

venerdì, 17 agosto 2018, 13:23

Anche per l’anno scolastico 2018/2019, la conferenza zonale per l’istruzione della Valle del Serchio ha confermato l’Unione Comuni Garfagnana quale ente capofila del piano educativo zonale assegnandole la somma di 74.442,67 euro del finanziamento regionale, a cui si aggiunge il cofinanziamento dei comuni e delle Unioni di Comuni per 29.179...

venerdì, 17 agosto 2018, 08:55

Domenica 19 agosto si svolgerà la “Regata velica – categoria Optimist Trofeo E. Garzetti- Vasco Bardi”, mentre dal 21 al 26 agosto lo splendido bacino d’acqua della Garfagnana ospiterà lo “Stage di canoa giovani”

venerdì, 17 agosto 2018, 08:41

Sarà un’edizione da ricordare quella di quest’anno. “Alpi Apuane in festa” compie infatti 15 anni e il compleanno sarà di quelli con il botto visto che gli organizzatori hanno voluto celebrarlo con un grande spettacolo pirotecnico musicale sabato 18 agosto alle 23.30

giovedì, 16 agosto 2018, 12:33

Domenica 19 agosto Officina Natura salirà sulla montagna più alta della Toscana e terza cima dell'Appennino Settentrionale, il Monte Prado con i suoi 2054 m