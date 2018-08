Garfagnana



La Lega incontra il vice-prefetto: "Punto su accattonaggio e immigrazione"

martedì, 14 agosto 2018, 10:20

Un incontro richiesto dalla stessa prefettura, viste le segnalazioni legate all'accattonaggio molesto, con vendita abusiva nei mercati settimanali, e vista la situazione delle richiedenti asilo in località Le Filippe, nel comune di Castiglione di Garfagnana, che aveva dato seguito alle oltre 500 firme raccolte sul territorio (a maggio), con esposto dove si chiedeva una riduzione di richiedenti asilo sul territorio e una maggiore sicurezza.



Così, nella mattinata di ieri, una delegazione della Lega ha incontrato, presso la prefettura di Lucca, il vice prefetto Giuseppina Cassone. La delegazione leghista era composta dal segretario della Lega Mediavalle e Garfagnana, nonché consigliere provinciale Simone Simonini, coadiuvato dal vice segretario, avvocato Armando Pasquinelli, e dal consigliere comunale di Coreglia Antelminelli, nonché maresciallo dei carabinieri in pensione, Piero Taccini.

"Abbiamo segnalato per la seconda volta - spiega il Carroccio - le vicissitudini legate al fenomeno immigrazione quali spaccio di stupefacenti, prostituzione e comportamenti non idonei agli standard di chi richiede la protezione internazionale o asilo politico. Ci siamo concentrati in particolare sulla protesta scoppiata negli scorsi giorni nella località del comune di Castiglione di Garfagnana, dove in anteprima grazie alle segnalazioni dei cittadini ne siamo venuti a conoscenza. Gli stessi residenti, rammaricati, ci segnalano la totale assenza dell'amministrazione comunale, la quale più volte ha ricevuto senza far niente le lamentele per la problematica delle Filippe".

"Altra problematica legata all’immigrazione - continua la Lega - è quella ai confini del comune di Gallicano, dove è massiccio il via vai di persone che si recano nelle località adibite all’accoglienza. Siamo venuti a conoscenza che non solo i registrati della struttura vi soggiornano, bensì ci sono spostamenti anomali anche nelle ore notturne. Abbiamo segnalato inoltre (nel percorso stazione ferroviaria Mologno/Gallicano) la pericolosità del tragitto fatto dai migranti nelle ore notturne, “dove sembra svanito l’effetto multe giubbino catarifrangente”, mettendo così a forte rischio l’incolumità delle stesse persone".

"La nostra sezione - dichiara - ha chiesto più controlli sulle cooperative e sulle strutture, con una stretta su quei luoghi che appaiono improponibili per l’integrazione degli stessi richiedenti o profughi già accertati. La dottoressa Cassone ci ha invitati a segnalare ogni episodio, chiarendo che già sono a conoscenza di varie problematiche, quali le violazioni degli orari, e che in alcuni casi sono stati già presi provvedimenti. Ci è stato chiarito che la prefettura, mensilmente, richiede tutti i programmi delle attività svolte dalle cooperative, in modo da verificare la piena efficienza e provvedere così ad erogare i regolari pagamenti. Molto interessante la nostra proposta di agenti di controllo sui mezzi pubblici, ma allo stato attuale visto il carente organico risulta un servizio difficile da effettuare con continuità. Siamo stati invitati inoltre a segnalare quelle cooperative o strutture che non applicano il corretto servizio".

"La nostra sezione - conclude - spera di avviare una seria collaborazione con l’ente in modo da risolvere le eventuali problematiche sul territorio. Non sono mancate diverse visioni sul fattore immigrazione".